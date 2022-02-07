Американский посол Эмануэль: Вашингтон признает суверенитет Японии над Курилами

Токио, 7 февраля. Власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль.

Дипломат записал видеообращение по случаю отмечаемого в Японии Дня «северных территорий» (так в стране называют южную часть Курильских островов). По словам Эмануэля, США признают суверенитет Японии над островами.

«Я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», — заявил американский дипломат.

Также он поддержал усилия властей Японии и России «в попытках заключить мирный договор». По словам посла, его «давно пора заключить».

Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин прокомментировал слова Эмануэля, заявившего о неподходящем моменте для якобы угроз в адрес Японии. По словам Галузина, российская сторона не признает территориальные притязания, противоречащие закону, на принадлежащие ей Южные Курилы.