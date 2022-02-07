Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 12:39
12:38
Армия
Глава Военного комитета НАТО: Альянс не видит подготовки России к войне с Прибалтикой
12:37
Происшествия
Супруг убитой Мисс-Кузбасс Сапожковой показал, как закапывал тело девушки в лесу
12:37
Олимпийские игры 2022
Алек Болдуин пришел в восторг от выступления на ОИ российской фигуристки Валиевой
12:37
Армия
США и Израиль на неопределенный срок перенесли совместные учения Juniper Cobra
12:35
Армия
Nuclear Diner: лишение Украины статуса ядерной державы спасло Европу от страшной трагедии
12:33
Происшествия
Первый замглавы администрации Белокурихи предстанет перед судом по делу о взятке
12:33
Общество
Лор Зайцев заявил, что после коронавируса можно навсегда потерять обоняние
12:32
Экономика
«Газпром» нарастил объем прокачки сырья через ГТС Украины
12:30
Происшествия
Завотделением медцентра на Сикейроса арестовали по делу о смертельном отравлении пациентов
12:29
Экономика
Всемирный банк отметил участившиеся дефолты развитых стран по кредитам КНР
Все новости

Американский посол Эмануэль: Вашингтон признает суверенитет Японии над Курилами

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 11:54
Политика
Американский посол Эмануэль: Вашингтон признает суверенитет Японии над Курилами
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 7 февраля. Власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль.

Дипломат записал видеообращение по случаю отмечаемого в Японии Дня «северных территорий» (так в стране называют южную часть Курильских островов). По словам Эмануэля, США признают суверенитет Японии над островами.

«Я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», — заявил американский дипломат.

Также он поддержал усилия властей Японии и России «в попытках заключить мирный договор». По словам посла, его «давно пора заключить».

Ранее российский посол в Токио Михаил Галузин прокомментировал слова Эмануэля, заявившего о неподходящем моменте для якобы угроз в адрес Японии. По словам Галузина, российская сторона не признает территориальные притязания, противоречащие закону, на принадлежащие ей Южные Курилы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американский посол Эмануэль: Вашингтон признает суверенитет Японии над Курилами
япония курилы сша
Комментировать