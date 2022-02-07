Тренер Юрий Бородавко назвал очень тяжелыми среднегорные условия на ОИ-2022

Пекин, 7 февраля. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал очень тяжелыми среднегорные условия на зимних Играх-2022 в Пекине, а также рассказал о влиянии акклиматизации на результаты спортсменов.

По словам специалиста, среднегорные условия пребывания очень тяжелые, поэтому «у многих спортсменов состояние как на качелях». Бородавко обратил внимание на то, что на подготовке атлетов сильно сказывается именно адаптация к климатическим условиям.

«Такие громадные отрывы, которые были на скиатлоне, говорят о том, что не все спортсмены смогли акклиматизироваться именно к условиям пребывания и к самим очень тяжелым трассам, тяжелому снегу», — сказал он в стриме RT «Летучка».

Напомним, накануне российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на ОИ-2022 в Пекине. Вторым финишировал его соотечественник Денис Спицов.

Россия лидирует в медальном зачете пекинской Олимпиады с двумя золотыми наградами, в активе команды также два серебра и две бронзы.