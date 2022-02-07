Посол ЦАР в РФ о помощи России: восстановила безопасность республики за год

Москва, 7 февраля. Россия навела порядок в Центральноафриканской республике менее чем за год, в то время как Франция не справилась с этим за десять лет. Об этом сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза в интервью для РИА Новости.

Дипломат рассказал корреспондентам, что в данный момент Москва и Банги сосредоточились на развитии экономического сотрудничества. Связано это с тем, что большую часть вопросов безопасности страны уже практически решили:

«Девяносто пять процентов территории ЦАР находится в руках власти. Нам с Россией сейчас надо заниматься экономическим развитием, уделить внимание этой области. Французы и западное общество в целом считают, что Москва в этой сфере ничего делать не будет. Они так говорят. Они нас экономически, в плане финансирования хотят задушить. Уже задушили почти. Их бюджетная помощь, финансовая помощь — все. Из-за того, что мы с Россией сейчас. Но ЦАР — это суверенное государство, имеем право выбирать, с кем дружить. Это наше право. Сколько лет дружили с французами, американцами и другими — и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР? А Россия за сколько навела порядок? Год? То, что иностранные силы не смогли сделать за десятилетия, Россия сделала за год. То же самое в Мали. Россия обещала, и меньше чем за два года порядок навела», — заявил Додону-Пунагаза.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также дипломат рассказал о деятельности российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Посол отметил, что отечественные специалисты оказывают консультативную поддержку национальной армии, без участия в вооруженных столкновениях.

По словам Додону-Пунагаза, Россию и ЦАР связывают десятилетия дружеских отношений. Российские преподаватели обучали центральноафриканцев русскому языку еще в 1960 году:

«У нас русские специалисты были везде, даже в маленьких городах, в лицее преподавали русский язык, химию, математику, физику — везде! У нас было очень много учителей в области медицины и так далее. Русский язык был очень распространен».

Дипломат сообщил, что сейчас в России обучается большое количество студентов из ЦАР. Также посол попросил у министерства образования 250 дополнительных стипендий.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили укрепление взаимовыгодного комплексного сотрудничества. Отдельное внимание политики уделили вопросам в области экономики, безопасности и борьбы с международным терроризмом.