Концерн Subaru собирается поставлять на российский рынок кроссовер Ascent

Москва, 7 февраля. Новая генерация японского паркетника Ascent может появиться в России. Об этом пишет Autonews.

Автомобилестроительная компания из Японии готовится привезти в Российскую Федерацию крупный кроссовер Ascent. Однако ожидается, что до страны он доберется только в следующем поколении.

Предполагается, что новая модель будет распространяться на отечественном рынке через два или три года. Именно тогда должен появиться обновленный кросс. Нынешняя вариация машины производится еще с 2017 года, но доступ к ней имеет только Северная Америка.

Впервые Ascent показали общественности на автомобильном салоне, который прошел в Лос-Анджелесе в конце 2017 года. Ассоциация европейского бизнеса подсчитала, что автопроизводитель Subaru реализовал в России в 2021 году 5650 новых авто, что на 9% меньше, чем в позапрошлом году.

Ascent — преемник Tribeca. Машина может похвастаться трехзонным климат-контролем, медиасистемой с экраном на 8 дюймов, а также комплексом поддержки на дорогах. Кроссовер оборудуется двигателем на 2,4 литра мощностью 260 л.с. Мотор работает в паре с вариатором.

Недавно Subaru продемонстрировала в Токио электрифицированный гиперкар STI E-RA. В корпорации рассчитывают, что электромобиль установит новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга.