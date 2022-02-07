Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 12:38
12:38
Армия
Глава Военного комитета НАТО: Альянс не видит подготовки России к войне с Прибалтикой
12:37
Происшествия
Супруг убитой Мисс-Кузбасс Сапожковой показал, как закапывал тело девушки в лесу
12:37
Олимпийские игры 2022
Алек Болдуин пришел в восторг от выступления на ОИ российской фигуристки Валиевой
12:37
Армия
США и Израиль на неопределенный срок перенесли совместные учения Juniper Cobra
12:35
Армия
Nuclear Diner: лишение Украины статуса ядерной державы спасло Европу от страшной трагедии
12:33
Происшествия
Первый замглавы администрации Белокурихи предстанет перед судом по делу о взятке
12:33
Общество
Лор Зайцев заявил, что после коронавируса можно навсегда потерять обоняние
12:32
Экономика
«Газпром» нарастил объем прокачки сырья через ГТС Украины
12:30
Происшествия
Завотделением медцентра на Сикейроса арестовали по делу о смертельном отравлении пациентов
12:29
Экономика
Всемирный банк отметил участившиеся дефолты развитых стран по кредитам КНР
Все новости

Концерн Subaru собирается поставлять на российский рынок кроссовер Ascent

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 11:39
Экономика
Концерн Subaru собирается поставлять на российский рынок кроссовер Ascent
Prt Scr youtube.com  /  Cars.com

Москва, 7 февраля. Новая генерация японского паркетника Ascent может появиться в России. Об этом пишет Autonews.

Автомобилестроительная компания из Японии готовится привезти в Российскую Федерацию крупный кроссовер Ascent. Однако ожидается, что до страны он доберется только в следующем поколении.

Предполагается, что новая модель будет распространяться на отечественном рынке через два или три года. Именно тогда должен появиться обновленный кросс. Нынешняя вариация машины производится еще с 2017 года, но доступ к ней имеет только Северная Америка.

Впервые Ascent показали общественности на автомобильном салоне, который прошел в Лос-Анджелесе в конце 2017 года. Ассоциация европейского бизнеса подсчитала, что автопроизводитель Subaru реализовал в России в 2021 году 5650 новых авто, что на 9% меньше, чем в позапрошлом году.

Ascent — преемник Tribeca. Машина может похвастаться трехзонным климат-контролем, медиасистемой с экраном на 8 дюймов, а также комплексом поддержки на дорогах. Кроссовер оборудуется двигателем на 2,4 литра мощностью 260 л.с. Мотор работает в паре с вариатором.

Недавно Subaru продемонстрировала в Токио электрифицированный гиперкар STI E-RA. В корпорации рассчитывают, что электромобиль установит новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Концерн Subaru собирается поставлять на российский рынок кроссовер Ascent
авто кроссовер subaru Ascent
Комментировать