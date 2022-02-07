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Baijiahao: Франция и ФРГ пожертвуют дружбой с США для урегулирования кризиса на Украине

Политика
Baijiahao: Франция и ФРГ пожертвуют дружбой с США для урегулирования кризиса на Украине
pixabay.com

Пекин, 7 февраля. Франция и Германия являются одними из тех стран, которые заинтересованы в нормализации отношений между Украиной и Россией.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что США заинтересованы в сохранении напряженных отношений между РФ и Украиной. В Европе прекрасно понимают, что военное противостояние Москвы и Киева будет угрожать европейской безопасности. По мнению экспертов, Франция и ФРГ пожертвуют дружбой с Вашингтоном для урегулирования кризиса, передает «ПолитРоссия».

Европейцы боятся, что гипотетический вооруженный конфликт из-за агрессивных действий США может перерасти в реальный. В таком случае Евросоюз может рассчитывать только на поддержку американцев, но это сделает его полностью зависимым от Белого дома.

Авторы публикации убеждены, что два главных лидера Евросоюза — Германия и Франция — имеют собственный резон решить проблему на Украине наиболее мирным путем. Они могут действовать «за спиной у США» и пойти против бывших союзников для урегулирования украинского вопроса. В прошлом Берлин и Париж уже доказывали, что могут проводить независимую от Вашингтона политику.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении Киева. В Кремле подчеркивали, что страна ни на кого нападать не собирается.

Ранее телеканал «360» сообщал, что американский лидер Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины. Также стало известно, что поставками оружия ВСУ западные страны пытаются показать миру сплоченность внутри НАТО.

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Все новости / Политика / Baijiahao: Франция и ФРГ пожертвуют дружбой с США для урегулирования кризиса на Украине
украина россия сша франция кризис европа
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