Экс-министр финансов Молдавии Дурлештяну объяснила ускорение инфляции высокими ценами на газ

Кишинев, 7 февраля. Высокая стоимость газа выступает главным фактором ускорения инфляции в Молдавии, сообщила Sputnik бывший министр финансов республики Марианна Дурлештяну.

Она подчеркнула, что сейчас инфляция в Молдавии составляет около 14%. По словам экс-чиновницы, для жителей страны это является большим бременем, поскольку со средними доходами в 150 евро в месяц нельзя справиться с таким уровнем роста цен.

«Цены европейские, а доходы молдавские — на низком уровне», — добавила Дурлештяну.

За последние четыре месяца потребительские цены на газ в Молдавии выросли почти в четыре раза. Если в октябре они находились на уровне 4,2 лея за кубометр, то с января достигли 15,18 лея.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ранее сообщил, что закупочная стоимость газа для Кишинева в феврале может снизиться более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. В январе она составляла 686,9 доллара.