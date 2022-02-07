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Times: глава МИД Британии Трасс посетит Россию 10 февраля

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 11:33
Политика
Times: глава МИД Британии Трасс посетит Россию 10 февраля
Global Look Press  /  Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Лондон, 7 февраля. Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс посетит Москву на этой неделе. Соответствующую информацию обнародовала ежедневная газета The Times.

По данным издания, министр иностранных дел намерена поспособствовать разрешению украинского кризиса.

«Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины», — пишет The Times.

В последнее время коллективный Запад форсирует в средствах массовой информации сообщения о якобы нападении РФ на Украину. Кремль неоднократно опровергал подобные обвинения. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, угрозы со стороны Москвы для Киева нет.

Ранее британский дипломат заявила, что Лондон не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии планов «нападения» на соседнее государство.

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