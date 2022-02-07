Политолог Живов: Германия слишком связана с РФ, чтобы позволить себе военные авантюры с Украиной

Германия занимает последовательную позицию в вопросе поставок оружия Украине. Такое мнение ФАН высказал политолог Алексей Живов.

Германия отказывается от поставок оружия

Германия передала Украине 5000 касок, при этом поставки вооружений серьезно ограничены. Об этом заявил в интервью The Washington Post канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Global Look Press / Clemens Bilan / Pool

«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство», — объяснил он.

Последовательная позиция

Как отметил Алексей Живов, Германия занимает последовательную позицию в вопросе поставок оружия. Немцы слишком тесно связаны с Россией и зависимы от российского сырья, чтобы позволить себе военно-политические авантюры с Украиной. В этом плане у Британии и США руки развязаны намного сильнее.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

«Думаю, мы стоим на краю большой войны. И для развития военного сценария захвата ЛНР и ДНР уже все готово. Включая информационную подготовку «российского вторжения». Ранее у Bloomberg даже был фальстарт, который больше похож на военную диверсию. Но есть индикатор, который указывает, что войны не будет. За последнюю неделю «Газпром» резко нарастил прокачку газа через Украину. Ряд экспертов считает, что это ключевой показатель уровня напряженности в украинском вопросе. И она идет на спад», — заключил Алексей Живов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.