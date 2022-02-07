Астрологи назвали два знака восточного гороскопа, представители которых разбогатеют в 2022 году

Москва, 7 февраля. Специалист по восточной астрологии и духовный коуч Светлана Угарова рассказала, каких людей ждет финансовый подъем в 2022 году.

Эксперт отметила, что дата рождения человека представляет собой уникальный код, по которому можно узнать не только характер и способности, но даже будущее. Согласно восточному календарю, год Водяного Тигра уже полностью вступил в свои права с наступлением февраля.

«В 2022-м году будут богатыми и процветающими рожденные в год Тигра: 1950-й, 1962-й, 1974-й, 1986-й, 1998-й и 2010-й. И рожденные в год Быка: 1961-й, 1973-ий, 1985-й, 1997-й, 2009-й. Вы просто обязаны стать богатыми и процветающими. Открывайте двери и окна навстречу своему изобилию», — подчеркнула астролог в эфире «Пятого канала».

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По словам Угаровой, рожденные именно под этими знаками обязательно привлекут к себе деньги и смогут реализоваться в карьере. Кроме того, специалист по звездам посоветовала Тиграм и Быкам обратить особое внимание на возможности и потенциальных партнеров, которые в перспективе помогут привести к увеличению дохода.

Некоторые люди относятся к финансам по-особенному и при этом стремятся «заработать все деньги мира». Астрологи перечислили три знака зодиака, зацикленных на богатстве.