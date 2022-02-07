«JourФак Манукяна». Олимпиада в Пекине и политический бойкот Запада

Открытию Олимпиады в Пекине и политическим процессам вокруг нее посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

В минувшую пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала Олимпиада. И если спортсмены со всего мира приехали на олимпийские игры в полном составе, то ряд западных политиков на нее не доехал. Они решили устроить Олимпиаде бойкот. А ведь в 1980 году страны Запада не пожалели своих спортсменов и просто не пустили их на олимпийские игры в Москву. Сегодняшние решения по бойкоту выглядят все так же нелепо, но уже не ущемляют права атлетов. Ведь четыре года в некоторых видах спорта — это целая спортивная карьера на самом высоком уровне.

Наши спортсмены снова представлены под знаменем российского олимпийского комитета. Однако именно этот факт и позволяет им иметь на форме отличительные знаки в виде нашивок с триколором. По логике принятых санкций против России, уже начиная с января 2023 года на всех чемпионатах мира и Олимпиадах, мы будем снова с российским флагом и гимном. Но не стоит исключать, что коллективный Запад может снова что-то придумать, чтобы вставить «палки в колеса» российским спортсменам.

Президент России Владимир Путин посетил Китай и для того, чтобы поддержать российских спортсменов, и ради важных переговоров с лидером этого государства Си Цзиньпином. Пандемия не позволяла в последние два года организовать подобную двустороннюю встречу, и Олимпиада стала важной составляющей для ее осуществления. В итоге среди прочего был подписан новый газовый контракт, который заметно скажется на увеличении прокачки газа из России. А в это время Европа фактически держит «Северный поток — 2» в заложниках. Россия и Китай также обозначили свою обеспокоенность тем фактом, что США, Великобритания и Австралия фактически создали новый военный союз, который уже наделал много шума. Также наша страна получила поддержку от Китая на тему предложений по гарантиям безопасности в адрес США и НАТО. Так кто же и кого бойкотирует тогда? Страны Запада упустили прекрасную возможность на таком крупном форуме заявить о своих интересах, а в итоге сами же попали в изоляцию, которую создали своими же руками.