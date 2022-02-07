Дефицит аммиачной селитры наблюдается на аграрном рынке РФ

Москва, 7 февраля. Ряд сельхозпроизводителей на юге России столкнулся с нехваткой аммиачной селитры, несмотря на остановку экспорта данного удобрения. Проблему обсудили на совещании у главы департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, пишет «Коммерсантъ».

В Минсельхозе заявили, что некоторые регионы сообщили о потребности в аммиачной селитре сверх планов. Повышенный спрос объясняется ценовой доступностью и технологичностью этого вида удобрений, отметили в ведомстве.

Аммиачная селитра применяется ранней весной для подкормки озимых и яровых культур, почти весь спрос сельхозпредприятий на удобрение приходится на этот период, указал директор по растениеводству ГК «Дамате» Андрей Морунков. Недостаток азотных удобрений способен сократить урожай на 25–50% от запланированного при относительно нормальных погодных условиях в течение вегетационного периода, предупредил он.

Экспорт аммиачной селитры был приостановлен до 1 апреля 2022 года. Об этом ранее заявили в Минсельхозе России.