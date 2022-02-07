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Политолог Сосновский указал на неуважительный жест Шольца к России

Политика
Политолог Сосновский указал на неуважительный жест Шольца к России
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Москва, 7 февраля. Известный политолог и журналист Александр Сосновский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за неуважительное отношение к России.

Ранее Шольц решил пригласить представителей немецкого канала Deutsche Welle сопровождать его во время визита в Москву, тогда как МИД РФ заявил о запрете его вещания в ответ на притеснение российских СМИ в Германии.

Как считает Сосновский, Шольц одним неуважительным к России решением изрядно испортил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров состоятся 15 февраля.

«Представители этой компании будут на борту самолета вместе с Шольцем — они получили официальное приглашение от канцлера. Мне кажется, что Шольц может и не лететь, при таком демонстративном неуважении к другой стороне», — написал эксперт.

Политолог Сосновский указал на неуважительный жест Шольца к России
Global Look Press / Clemens Bilan / Pool

Политолог добавил, что если МИД выдаст визы, тогда 20 журналистов получат места в самолете канцлера.

Ранее Сосновский заявил, что Германия стремительно скатывается в экономическую яму, затягивая по указке США сертификацию «Северного потока — 2». По его мнению, в конечном итоге бессмысленная борьба с российским газопроводом может привести к социальному взрыву.

Немецкий политолог Александр Рар призвал Шольца подумать о роспуске НАТО. По его словам, Альянс находится под «диктатом англосаксов», и от него нужно отказываться, пишет НСН.

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россия сосновский шольц
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