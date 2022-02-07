Чиновники в Астраханской области стали фигурантами уголовного дела из-за нападений собак

Астрахань, 7 февраля. Сотрудники правоохранительных органов Астраханской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении нескольких чиновников. Поводом к расследованию стало их бездействие, в результате чего произошли порядка 120 нападений безнадзорных собак на жителей региона.

Виновным предстоит ответить перед законом по статье 293 УК РФ («Халатность»). Подробности инцидента сообщает источник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов также возбудили уголовные дела по аналогичным фактам нападения, произошедшим в республиках Башкортостан и Тыва. Известно, что случаи атаки людей бездомными собаками зафиксированы в Самарской, Воронежской, Брянской, Мурманской и Сахалинской областях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отловили почти 370 бездомных собак в течение недели. По предоставленным пресс-службой регионального Минсельхозпрода данным, только за последние несколько дней января в ведомство поступило 428 обращений от жителей Московской области с просьбами отловить безнадзорных животных, сообщало РИАМО.