Япония озаботилась антироссийскими санкциями: чем рискует Токио

Марафон по выдумыванию новых антироссийских санкций, обоснованных выдуманным «вторжением» российской армии на Украину, захватывает все новых участников. На днях японские издания, ссылаясь на источники в правительстве страны, сообщили о рассмотрении собственной санкционной политики против РФ. Ожидается, что рестрикции будут введены в действие с началом предполагаемой операции. Казалось бы, где Украина, а где Япония? Но нет, обязательно нужно отметиться.

Можно предположить, что такое поведение Токио обусловлено предстоящим визитом в Японию президента США Джо Байдена, который примет участие в саммите лидеров государств, являющихся участниками военного блока QUAD — азиатского «аналога НАТО», куда входят США, Австралия, Индия и Япония и нацеленность которого против Китая не вызывает сомнений. Японии требуется показать и свой вклад в те процессы, которые происходят сейчас в международной политике.

Очевидно, что премьер-министр Фумио Кисида в своем стремлении продемонстрировать приверженность Вашингтону в противостоянии с Москвой, следует проторенным путем — через присоединение к антироссийским санкциям. Как реализация такой приверженности будет выглядеть на практике, предсказать сложно, ибо в таком случае перед Токио возникает целая череда непреодолимых противоречий.

Спор вокруг Курил

В первую очередь, конечно, следует помнить о переговорном процессе, который идет между Японией и Россией в отношении так называемых «северных территорий», или островов Курильской гряды. Не подвергая сомнению государственную принадлежность архипелага, Москва предлагает к рассмотрению самые разные варианты совместного освоения и использования южных Курил, тогда как Токио требует их полного возврата под японскую юрисдикцию. Каждый очередной раунд переговоров приводит к продвижению противоречий в сторону взаимовыгодных позиций и порой вселяет в представителей японской стороны сдержанный оптимизм. Однако, как в этот тонкий переговорный процесс могут положительным образом включиться грубые антироссийские санкции, совершенно не понятно.

@JamesDJBrown 'The United States supports Japan on the issue of the "northern territories" (as the southern part of the Kuril Islands is called in Japan) and recognizes Japan's sovereignty over them.' Said US Ambassador to Japan Rahm Emanuel.https://t.co/jgaZZYE9Cm — Aditya Pareek⚓???????? ????????Relations???????? (@CabinMarine) February 7, 2022

То есть, смотрим на ситуацию глазами Токио: вот мы проводим с Москвой переговоры, вот есть какие-то продвижения, вот наметился успех, а тут мы в угоду Вашингтону вводим против России пакет экономических санкций, а затем снова встречаемся на переговорах… И какой должна теперь быть реакция Москвы? В общем, перспективы складываются не ахти какие.

Товарооборот двух стран

В 2020 году товарооборот между Россией и Японией составил 16,2 млрд долларов США, уменьшившись на 20 процентов в сравнении с предыдущим годом, что было обусловлено ограничениями из-за распространения пандемии. В перечне торговых партнеров Японии в 2020 году Россия занимала 11 место. Среди партнеров РФ японцы получили в экспорте 11 место, в импорте 7-е.

В 2021 году произошел некоторый рост торговых отношений: за 9 месяцев (в сравнении с аналогичным периодом 2020-го) товарооборот вырос на 18,2% и составил 14,13 млрд долларов США. Соответственно, изменилась доля в перечне торговых партнеров. Так, Япония в российском экспорте оказалась на 12 месте, в российском импорте — на 8-м. Среди партнеров Токио РФ заняла 13 место с долей 2,5%.

Конечно, 2,5% и 13 место — это не такой уж большой показатель на первый взгляд. Однако, если принять во внимание, что переговоры о Курилах между двумя государствами предполагают возможность совместного освоения и использования территорий, весьма ресурсных с точки зрения наличия там углеводородов (очень больной для Токио вопрос), сообщения японской прессы о подготовке пакета экономических санкций против России вызывают только недоумение.

"Russian Amb. to Japan...warned that Japan's plans to adopt punitive measures against Russia...in the event of military aggression in Ukraine wld be 'counterproductive'"



Implied Japan's approach "could affect future negotiations regarding a peace treaty."https://t.co/3dN4Ydb1R6 — Tanvi Madan (@tanvi_madan) February 3, 2022

Еще большее недоумение провоцирует недавнее заявление Кисида о проведении «упорных переговоров» с Москвой о заключении мирного договора.

Следование курсом, который диктует Японии Вашингтон, в значительной степени усложнит для Токио достижение оптимистических результатов в переговорном процессе по вопросам совместного освоения Курильских островов. Безусловно, это ясно осознают и сами японцы, но пришел момент, когда им нужно сделать очень важный выбор. Особенно на фоне совместного заявления России и Китая, прозвучавшего 4 февраля 2022 года и разделившего ход мировой истории на «до» и «после».