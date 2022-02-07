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Япония озаботилась антироссийскими санкциями: чем рискует Токио

Весь мир
Япония озаботилась антироссийскими санкциями: чем рискует Токио
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Марафон по выдумыванию новых антироссийских санкций, обоснованных выдуманным «вторжением» российской армии на Украину, захватывает все новых участников. На днях японские издания, ссылаясь на источники в правительстве страны, сообщили о рассмотрении собственной санкционной политики против РФ. Ожидается, что рестрикции будут введены в действие с началом предполагаемой операции. Казалось бы, где Украина, а где Япония? Но нет, обязательно нужно отметиться.

Можно предположить, что такое поведение Токио обусловлено предстоящим визитом в Японию президента США Джо Байдена, который примет участие в саммите лидеров государств, являющихся участниками военного блока QUAD — азиатского «аналога НАТО», куда входят США, Австралия, Индия и Япония и нацеленность которого против Китая не вызывает сомнений. Японии требуется показать и свой вклад в те процессы, которые происходят сейчас в международной политике.

Очевидно, что премьер-министр Фумио Кисида в своем стремлении продемонстрировать приверженность Вашингтону в противостоянии с Москвой, следует проторенным путем — через присоединение к антироссийским санкциям. Как реализация такой приверженности будет выглядеть на практике, предсказать сложно, ибо в таком случае перед Токио возникает целая череда непреодолимых противоречий.

Спор вокруг Курил

В первую очередь, конечно, следует помнить о переговорном процессе, который идет между Японией и Россией в отношении так называемых «северных территорий», или островов Курильской гряды. Не подвергая сомнению государственную принадлежность архипелага, Москва предлагает к рассмотрению самые разные варианты совместного освоения и использования южных Курил, тогда как Токио требует их полного возврата под японскую юрисдикцию. Каждый очередной раунд переговоров приводит к продвижению противоречий в сторону взаимовыгодных позиций и порой вселяет в представителей японской стороны сдержанный оптимизм. Однако, как в этот тонкий переговорный процесс могут положительным образом включиться грубые антироссийские санкции, совершенно не понятно.

То есть, смотрим на ситуацию глазами Токио: вот мы проводим с Москвой переговоры, вот есть какие-то продвижения, вот наметился успех, а тут мы в угоду Вашингтону вводим против России пакет экономических санкций, а затем снова встречаемся на переговорах… И какой должна теперь быть реакция Москвы? В общем, перспективы складываются не ахти какие.

Товарооборот двух стран

В 2020 году товарооборот между Россией и Японией составил 16,2 млрд долларов США, уменьшившись на 20 процентов в сравнении с предыдущим годом, что было обусловлено ограничениями из-за распространения пандемии. В перечне торговых партнеров Японии в 2020 году Россия занимала 11 место. Среди партнеров РФ японцы получили в экспорте 11 место, в импорте 7-е.

В 2021 году произошел некоторый рост торговых отношений: за 9 месяцев (в сравнении с аналогичным периодом 2020-го) товарооборот вырос на 18,2% и составил 14,13 млрд долларов США. Соответственно, изменилась доля в перечне торговых партнеров. Так, Япония в российском экспорте оказалась на 12 месте, в российском импорте — на 8-м. Среди партнеров Токио РФ заняла 13 место с долей 2,5%.

Конечно, 2,5% и 13 место — это не такой уж большой показатель на первый взгляд. Однако, если принять во внимание, что переговоры о Курилах между двумя государствами предполагают возможность совместного освоения и использования территорий, весьма ресурсных с точки зрения наличия там углеводородов (очень больной для Токио вопрос), сообщения японской прессы о подготовке пакета экономических санкций против России вызывают только недоумение.

Еще большее недоумение провоцирует недавнее заявление Кисида о проведении «упорных переговоров» с Москвой о заключении мирного договора.

Следование курсом, который диктует Японии Вашингтон, в значительной степени усложнит для Токио достижение оптимистических результатов в переговорном процессе по вопросам совместного освоения Курильских островов. Безусловно, это ясно осознают и сами японцы, но пришел момент, когда им нужно сделать очень важный выбор. Особенно на фоне совместного заявления России и Китая, прозвучавшего 4 февраля 2022 года и разделившего ход мировой истории на «до» и «после».

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