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Народная милиция ДНР: подготовленные британскими инструкторами боевики прибывают в Донбасс

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 11:21
Армия
Народная милиция ДНР: подготовленные британскими инструкторами боевики прибывают в Донбасс
Федеральное агентство новостей

Донецк, 7 февраля. Разведка Народной милиции ДНР фиксирует переброску в Донбасс боевиков, подготовленных британскими инструкторами. Об этом 7 февраля сообщил замначальника управления военного ведомства Эдуард Басурин.

По его словам, Киев формирует на востоке Украины штурмовые группировки, состоящие из идеологически мотивированных боевиков. Также в Донбасс прибывают польские наемники, добавил он.

Ранее стало известно, что киевские силовики стянули к линии соприкосновения танки, РСЗО «Смерч» и «Ураган». Власти Украины ведут подготовку к наступлению, считает глава ДНР Денис Пушилин.

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