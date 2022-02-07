Народная милиция ДНР: подготовленные британскими инструкторами боевики прибывают в Донбасс

Донецк, 7 февраля. Разведка Народной милиции ДНР фиксирует переброску в Донбасс боевиков, подготовленных британскими инструкторами. Об этом 7 февраля сообщил замначальника управления военного ведомства Эдуард Басурин.

По его словам, Киев формирует на востоке Украины штурмовые группировки, состоящие из идеологически мотивированных боевиков. Также в Донбасс прибывают польские наемники, добавил он.

Ранее стало известно, что киевские силовики стянули к линии соприкосновения танки, РСЗО «Смерч» и «Ураган». Власти Украины ведут подготовку к наступлению, считает глава ДНР Денис Пушилин.