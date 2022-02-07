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Худшее, что может случиться с США: союз России и Китая серьезно напугал Запад

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 15:02
Политика
Худшее, что может случиться с США: союз России и Китая серьезно напугал Запад
ПолитЭксперт  / 

На протяжении последних десятилетий Россия и Китай постепенно двигались к стратегическому партнерству, которое сегодня так пугает США. Такое мнение озвучила политолог-американист Вероника Крашенинникова.

Союз между Москвой и Пекином серьезно пугает власти Соединенных Штатов, считает специалист. По ее словам, ранее Китай воздерживался от формулировок вроде «стратегическое партнерство», однако сейчас он не только об этом заявляет во весь рост, но и выказывает поддержку России в плане ультиматума, предъявленного Москвой США, о безопасности в Европе.

«Надо сказать, что потепление шло постепенно на протяжении последних десятилетий. Сейчас каждая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина лучше, чем предыдущая. Действительно, объем взаимоотношений постоянно увеличивается. Не так давно впервые начали звучать такие слова, как «стратегическое партнерство». Это ново, поскольку до последнего времени наши китайские партнеры воздерживались от столь далеко идущих заявлений. Конечно, политическое сотрудничество — все больше и шире. Знаете, в последние месяцы начинает наблюдаться общая политика по ценностям», — заявила эксперт.

«Худшее, что может случится для США»: союз Россия и Китай серьезно напугал Запад
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вероника Крашенинникова уверена, что союз России и Китая — самое худшее, что может случиться с США, поскольку две сверхдержавы начали действовать единым фронтом против однополярного мира, созданного США после развала Советского Союза.

«Самое худшее, что может случиться с США, — плотное партнерство России и Китая. Так, например, в совместном заявлении слово «сотрудничество» повторяется 34 раза. Кроме того, стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека. Также они выступают против попыток спровоцировать раскол и конфронтацию в мире», — сообщила Вероника Крашенинникова в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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