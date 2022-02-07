Российские банки на четверть нарастили выдачу автокредитов в январе

Москва, 7 февраля. Продажи автокредитов на российском рынке по итогам января достигли 75 млрд рублей. Это на 24% превысило результат за аналогичный период 2021 года, сообщили аналитики ВТБ.

Клиенты ВТБ в январе заключили свыше 4,4 тыс. сделок на покупку машин на общую сумму около 6,5 млрд рублей. Лидерами по объему выданных займов по традиции оказались Московский регион (1,8 млрд руб.), Петербург и Ленобласть (746 млн руб.). «Новичком» в первой тройке стала Челябинская область (361 млн руб.).

«На фоне дефицита новых машин на рынке и роста цен продолжил расти интерес клиентов к транспортным средствам с пробегом», — отметили в пресс-службе банка.

Жители России в 2021 году стали активнее покупать подержанные автомобили китайского производства. Об этом гласят результаты исследования «Авито Авто».