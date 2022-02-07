Генерал ВСУ Кривонос: власти Украины обманывают военных при выплате пенсий и зарплат

Киев, 7 февраля. Власти Украины подрывают доверие военнослужащих, так как постоянно обманывают их при начислении пенсий и зарплат, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он рассказал, как украинские власти лишают военных честно заработанных денег. По его словам, сегодня даже высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми. При этом официальный Киев при поступлении на службу зачастую обещает кандидатам совсем другие условия.

«Насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин», — говорит генерал.

Кривонос отметил, что в начале военной карьеры офицерам гарантировали 70-90% от денежного содержания, однако затем на это «плюнули и растерли». Он также добавил, что за три десятка лет службы в украинской армии ему крайне редко удавалось «не думать, как выжить».

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов. Также сообщалось, что украинские войска укомплектованы военнослужащими в лучшем случае на 50-60% от необходимого минимума, передает телеканал «360».