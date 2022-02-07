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Газа в европейских хранилищах может хватить до весны

Экономика
Газа в европейских хранилищах может хватить до весны
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Газа в подземных хранилищах ЕС должно хватить до весны. Однако предсказать скорость его отбора трудно, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В целом газа должно хватить при относительно мягкой зиме. Но это при условии, что поставки из РФ нормализуются в феврале или компенсируются устойчиво высоким уровнем импорта СПГ и отсутствием перебоев с выпуском и транзитом, отметил эксперт.

Подсчеты по срокам возможного исчерпания запасов газа в ПХГ отдельных стран не такие легкие, добавил замглавы направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. В первую очередь, в Европе развита система интерконнекторов, позволяющих перебрасывать сырье из одной страны в другую. Во-вторых, оценивать сработку резервов нужно совокупно с использованием иных видов топлива для генерации энергии: в частности, за последнее время ЕС повысил выработку на угольных электростанциях, объяснил он.

Рост поставок СПГ из США не спас Евросоюз от энергокризиса. В Европе ограничены мощности СПГ-терминалов, потому увеличение топлива до ожидаемого объема нереально.

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