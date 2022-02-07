Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022

Пекин, 7 февраля. Женская сборная Канады крупно обыграла команду России в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Встреча началась с большой задержкой из-за отсутствия сведений о результатах тестов россиянок на коронавирусную инфекцию. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу канадок.

Обе команды начали матч в медицинских масках. После второго периода россиянки сняли средства индивидуальной защиты, канадки — нет.

Подопечные Евгения Бобарико потерпели второе поражение на турнире. В минувшей встрече россиянки крупно проиграли американкам (0:5). В турнирной таблице группы А лидируют сборные Канады и США, набравшие по девять баллов.