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Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 10:58
Олимпийские игры 2022
Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022
Global Look Press  /  Alexander Chernykh/Russian Look

Пекин, 7 февраля. Женская сборная Канады крупно обыграла команду России в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Встреча началась с большой задержкой из-за отсутствия сведений о результатах тестов россиянок на коронавирусную инфекцию. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу канадок.

Обе команды начали матч в медицинских масках. После второго периода россиянки сняли средства индивидуальной защиты, канадки — нет.

Подопечные Евгения Бобарико потерпели второе поражение на турнире. В минувшей встрече россиянки крупно проиграли американкам (0:5). В турнирной таблице группы А лидируют сборные Канады и США, набравшие по девять баллов.

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хоккей олимпиада ои-2022
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