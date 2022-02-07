Автолюбителям представили футуристичный концепт «Буханки»

Москва, 7 февраля. Россиянам продемонстрировали современное видение такого легендарного автомобиля, как «УАЗ-452» «Буханка». Рендер машины представлен в дизайнерской сети Behance.

Фотоизображения футуристичной версии УАЗ появились в Сети. Необычную вариацию транспортного средства показал пользователь Vladislav Luzin.

Машина в прицеле дизайнера значительно изменилась, а корректировкам подвергся как интерьер, так и экстерьер автомобиля. Предполагается, что на «Буханку» будущего могли бы ставить прежний двигатель на 2,7 литра мощностью 150 л.с.

Обновленный «УАЗ-452» на снимках может похвастаться уменьшенной радиаторной решеткой, «вдавленными» в корпус круглыми фарами, а также плавными кузовными линиями. Салон может быть обит тканевым материалом, а на «приборке» появится крупный мультимедийный экран.

Кроме того, недавно в интернете появились рендеры возможного минивэна от УАЗ в стиле Volkswagen Multivan. Соответствующие изображения представил портал NaAvtoTrasse. Такой автомобиль также немного напоминает «Патриот». Машина называется «Симба».

Prt Scr twitter.com / @C_A_R_R_U

Ульяновский автомобильный завод с 2019 года создает новый внедорожник. В Сети имеется множество эскизов и изображений машины, которыми воспользовались для проектирования рендера «УАЗ — Русский Прадо».