Королева Летиция нежно поздравила Елизавету II с 70-летием на троне

Мадрид, 7 февраля. Испанская королевская семья присоединилась к поздравлениям с платиновым юбилеем пребывания на троне британской королевы. Они сегодня звучат изо всех уголков Европы, пишет журнал Elle.

Стоит понять, что королева Елизавета II — абсолютная рекордсменка Великобритании за всю историю своей Родины.

Никому из предшественников не доводилось занимать трон на протяжении 70 лет.

Стоит отметить, что теплые слова в адрес королевы высказали все, кто только мог, кроме принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Они по-прежнему хранят публичное молчание.

Испанская королевская чета не осталась в стороне от поздравлений. Король Филипп и королева Летиция очень трогательно обратились к Елизавете II.

«По счастливому случаю платинового юбилея Вашего Величества мы рады выразить вам наши самые искренние поздравления. Этим посланием мы хотим присоединиться к празднованию этой замечательной годовщины и пожелать вам всего наилучшего на долгие годы. С любовью», — гласит текст поздравления, выгравированный на официальной поздравительной открытке из испанского дворца.

Интересно, но всего за несколько часов до наступления важной даты сама королева выступила с речью, тем самым опередив события.

Она призналась, что все 70 лет на престоле для нее — настоящее удовольствие. В послании было немало эмоций, при этом королева заявила, что следующей королевой станет Камилла Паркер-Боулз, супруга ее старшего сына — принца Чарльза.

Ранее сообщалось, почему королева Елизавета II заставляет нервничать жену принца Гарри.