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Актриса Тамара Семина заявила, что Леонид Куравлев никого не любил и не уважал

Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина заявила, что Леонид Куравлев никого не любил и не уважал
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 7 февраля. Актриса Тамара Семина резко высказалась о покойном коллеге Леониде Куравлеве. По ее мнению, актер заслужил непростую судьбу.

Звезда комедии «Иван Васильевич меняет профессию» до госпитализации находился в доме престарелых. А после выписки отправился в хоспис, где и провел свои последние дни. По словам Семиной, Куравлев был брошенным и никому не нужным человеком.

«Очень обидно. Собственно говоря, жизнь ему заплатила этим. Он никого не уважал и не любил, и к нему так же дети. Ну, как это так? Остаться одному, без жены. Двое детей взрослых Катька и Вася! Леонид сам себе жизнь эту нарисовал», — заявила Тамара Семина в интервью изданию «Собеседник».

По ее словам, никто не жалел кинозвезду. Артистке очень обидно, что Леонид Куравлев нарисовал себе «искусственный план жизни».

Знаменитого артиста не стало 30 января. На протяжении нескольких недель он лежал в больнице. За несколько дней до смерти его выписали из клиники.

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни от остановки сердца. Церемония прощания с артистом прошла в Центральной клинической больнице. Звезду советского и российского кинематографа похоронили на Троекуровском кладбище.

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