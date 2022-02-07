Добровольцы Донбасса готовятся противостоять провокациям ВСУ: репортаж ФАН

Лица в масках, имен почти не называют — вместо этого используют позывные. Добровольцы-россияне готовятся к возвращению в Донецк и Луганск.

«Перспективы серьезной войны очень большие. Поэтому Союз добровольцев Донбасса начинает проводить мобилизационные мероприятия для того, чтобы при необходимости, естественно, в самое скорое время выступить на Донбасс и защищать русские интересы», — говорит депутат Государственной думы РФ Александр Бородай.

Парламентарий возглавляет упомянутый Союз добровольцев Донбасса (СДД). Он уточняет, что решение стало ответом на действия Киева, который в последнее время недвусмысленно намекает на готовность развязать большой конфликт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В сентябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией. Это мнение, высказанное им на одном из бизнес-форумов, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. И хотя Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, медийные ресурсы моментально растиражировал слова украинского политика, ставшие первым сигналом к грядущей эскалации напряженности.

Спустя несколько месяцев украинские военные заявили о начале призыва женщин в армию.

«Они будут поставлены на воинский учет, поскольку их специальности могут принести пользу державе в случае вооруженной агрессии», — заявил военный комиссар Киевского облтерцентра комплектования Валерий Куценко.

Тем временем западные страны принялись объявлять о поставках оружия на Украину, а Пентагон и вовсе направил свои войска в Восточную Европу. Президент Соединенных Штатов Джо Байден приказал увеличить группировку Североатлантического альянса в этом регионе на 3 000 военнослужащих.

Теперь европейские телеканалы активно транслируют сюжеты о прибытии на Украину добровольцев из США, Франции и других стран. Их записывают в грузинский национальный легион, который интегрирован в силовые структуры официального Киева. Неделю назад это подразделение запустило кампанию по вербовке добровольцев из-за рубежа.

Добровольцы следят

За всеми этими новостями внимательно следит Алексей Капуза — бывший контрактник одного из подразделений Главного управления Генштаба РФ.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Мужчина прошел службу на Северном Кавказе, участвовал в контртеррористических операциях, а затем попал в девятый полк армии ДНР, получил позывной Капа. В Донецке он оказался после завершения контракта в российской армии.

«Просто сидел дома, злился, злился. Потом, думаю, надо ехать», — говорит Алексей Капуза.

В Донбасс Капа отправился воевать против украинских националистов, с которыми у него фактически личные счеты: в период Великой Отечественной войны его дед был командиром партизанского отряда, попал в плен к бандеровцам, подвергся страшным пыткам и был жестоко убит.

Капа в Донбассе прошел через тяжелейшие бои, ежедневные обстрелы, которые продолжались и днем, и ночью. Теперь напоминанием о них остались только фотографии и истории о том, как его подразделение удерживало высоту Дерзкая.

«Высота Дерзкая была практически в окружении. А Дерзкой ее прозвал противник, потому что никак не мог выбить наших ребят, потом уже нас», — вспоминает ветеран.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Донецкую Народную Республику (ДНР) мужчина покидал спустя полгода — уже в тот момент, когда бывшее ополчение превратилось в настоящую армию, способную дать отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Оказавшись дома, Алексей планировал вернуться спустя некоторое время, но затянула гражданская жизнь. Капа устроился на работу, женился. Теперь они с супругой ждут ребенка.

«Мне главное, чтобы ребеночек родился здоровенький. Врачи сказали, что будет мальчик. Хотя, мне непринципиально, я не против. Мальчик же тоже хорошо. Да и девочка хорошо — они больше пап любят», — мечтает Алексей Капуза.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

За этими разговорами Алексей молчит, наверное, о еще большем. Он уже слышал о заявлении Александра Бородая о мобилизации добровольцев. Доброволец признается, что готов поехать, потому что не может позволить украинской армии уничтожать мирное население.

Группа «Рубин»

Как член Союза добровольцев Донбасса, Алексей Капуза входит в одну из боевых групп этой организации под названием «Рубин». Сейчас она приступила к занятиям.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

На полигоне в Подмосковье короткое построение, на котором командир ставит задачу. Сегодня стрельбы и небольшой инструктаж.

Нынешняя зима оказалась снежной — это серьезно затрудняет тренировочный процесс. Площадку засыпало по колено, большие сугробы скрывают мишени. Но так будет и в жизни. Во время боя никто не станет расчищать поле, а противник, вероятно, использует погодные условия для того, чтобы скрыть свои действия.

«Сегодня отрабатывались упражнения с автоматом Калашникова и винтовкой СВД. Группа отработала положительно, зачеты сданы. Всем поставлено пять баллов», — подводит итог заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Ворон.

Ворон — одновременно и фамилия, и позывной. Этот доброволец — старший группы «Рубин». Проставив бойцам отметки в зачетных листах, Дмитрий приступил к занятиям по тактической подготовке.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В этот раз была работа в парах. Выдерживая дистанцию в несколько шагов, бойцы идут друг за другом. Короткая команда «противник на два часа» — и двойка бросается в разные стороны.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

После занятий россияне признаются, что внимательно следят за тем, что происходит на Украине. Они знают, что в Киев уже хлынули иностранные наемники, что Байден направил трехтысячную группировку войск в Восточную Европу.

От Москвы до Донецка — свыше тысячи километров. На то, чтобы добраться в ДНР из российской столицы, потребуется больше суток, и добровольцы боятся, что могут не успеть, если ВСУ при поддержке националистов и наемников начнут атаковать.

В любой момент россияне готовы сорваться с места и уехать в Донбасс, чтобы, как и в 2014 году, защищать мирных жителей.