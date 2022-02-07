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Академик РАН Онищенко: Сердца генетически модифицированных свиней спасут многих людей
Общество
Академик РАН Онищенко: Сердца генетически модифицированных свиней спасут многих людей
pexels.com  /  mali maeder

В мире существует глобальная сеть поиска и транспортировки подходящих для пересадки сердец. Об этом в беседе с ФАН напомнил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее стало известно о том, что немецкие ученые планируют вывести новую породу генетически модифицированных свиней для того, чтобы в будущем использовать их сердца для пересадки нуждающимся в трансплантации пациентам.

«В пересадке самое главное — не техническая сторона, а совместимость. Необходимо, чтобы эти сердца были универсальными и подходили всем людям. Мы сейчас говорим об эпохе наступления синтетической биологии. Еще более смелый шаг в этом направлении — выращивание сердца из малодифференцированных клеток человека, который нуждается в пересадке», — отметил эксперт.

Геннадий Онищенко также указал и на другие аспекты такой непростой сферы медицины.

«Проблема не в отсутствии специалистов или знаний в этой области, а в нехватке сердец, которые подходят для этой процедуры. Большую роль имеет и этический фактор. Как правило, это сердца молодых людей, которые погибли в результате несчастного случая. Речь идет о праве взять этот орган. Большое значение имеет и здоровье донора», — пояснил собеседник ФАН.

Академик РАН Онищенко: Сердца генетически-модифицированных свиней спасут многих людей
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, что инициатива немецких ученых в случае успеха приведет к настоящей революции в трансплантологии.

«Как правило, подходящих доноров ищут по всей планете. Это глобальная сеть. Не менее серьезный момент — доставка органа в нужное место. Если получится [использовать свиные сердца], все станет гораздо проще, дешевле, большее число пациентов получат эту жизненно необходимую процедуру», — подытожил академик РАН.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что за операциями с использованием стволовых клеток стоит будущее медицины. Например, благодаря таким технологиям отпадет необходимость использовать для пересадки донорские органы.

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онищенко трансплантация
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