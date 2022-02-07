Лидеры Катара и ОАЭ встретились впервые после завершения блокады Дохи

Пекин, 7 февраля. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани встретился с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном впервые после завершения Катарского кризиса. Событие состоялось в рамках зимних Олимпийских игр, проходящих в китайской столице.

Диалог двух лидеров произошел в кулуарах официального обеда, организованного генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.

По сообщению китайской государственной телекомпании CCTV, на встрече в Доме народных представителей в Пекине также присутствовали лидеры Узбекистана, Эквадора и Таджикистана.

Qatar’s Emir Tamim bin Hamad & UAE’s de-facto ruler Mohamed bin Zayed publicly meet on the sidelines of Beijing 2022 Winter Olympics for the first time since the 2017 Gulf crisis.



Egyptian News Agency: Egyptian President El-Sisi will holds side talks with both leaders & others. pic.twitter.com/wOGPZpryyy — Zeidon Alkinani زيدون الكناني (@z_alkinani) February 5, 2022

Политический конфликт между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), также известный как Катарский кризис, разгорелся в 2017 году. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, а затем и Йемен с Египтом разорвали отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических организаций «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), а также «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и ассоциированного с ним палестинского движения ХАМАС. Кроме того, Доха обвинялась в сближении с Турцией и Ираном.

Отдельно выделялась роль катарского информационного агентства «Аль-Джазира», которое критиковало монархии Персидского залива и выпускало передачи с участием членов террористических организаций.

Катар признал лишь связь с «Братьями-мусульманами» и отказался идти на требования арабских стран, включающих, помимо прочего, закрытие «Аль-Джазиры» и турецкой военной базы «Тарек бин Зияд». В результате монархии организовали морскую и наземную блокаду Катарского полуострова, потенциально разрушительный эффект которой был нивелирован поддержкой со стороны Анкары и Тегерана.

Кризис урегулирован в январе 2021 года на основании обещаний Дохи о прекращении поддержки терроризма. К настоящему моменту дипломатические, торговые и логистические связи с Катаром не восстановил лишь Бахрейн.

1 Организация запрещена на территории РФ.