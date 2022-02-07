Депутат Госдумы Синельщиков оценил идею разрешить все способы обороны при вторжении в дом

Москва, 7 февраля. Инициативу разрешить человеку применять любые способы защиты при обороне дома прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Безграничных возможностей у обороняющегося быть не должно даже при незаконном проникновении в его жилище, уверен парламентарий. По его мнению, данную инициативу следует внимательно изучать.

«Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может. Простой пример с запоздалой обороной: человек убегает из дома, он уже у ворот, а ему в спину стреляют из ружья. Это превышение обороны»», — объяснил Синельщиков в беседе с РИА Новости.

Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» ранее предложили депутаты Госдумы. По мнению авторов этой инициативы, у россиян есть право на превышение допустимой самообороны в случае защиты.