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Эдуар Менди признан лучшим вратарем Кубка Африки

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 10:46
Спорт
Эдуар Менди признан лучшим вратарем Кубка Африки
Global Look Press  /  Justin Parry/Keystone Press Agency

Яунде, 7 февраля. Вратарь лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди признан лучшим голкипером Кубка Африки, сообщает пресс-служба турнира в Twitter-аккаунте.

Уточняется, что 29-летний Менди провел на турнире пять матчей, три из которых сыграл на ноль.

В этом году вратарь лондонского клуба получил награду лучшему голкиперу сезона от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также занял второе место в номинации на «Трофей Яшина» на церемонии вручения «Золотого мяча».

Кроме того, сенегалец стал первым в истории африканским вратарем, выигравшим Лигу чемпионов сезона-2020/21.

Напомним, подопечные Алиу Сиссе обыграли Египет в финале в серии послематчевых пенальти и стали победителями африканского турнира. Матч проходил на камерунском стадионе «Пауля Бийя» и завершился со счетом 4:2.

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футбол кубок африки Эдуар Менди
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