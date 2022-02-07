Эдуар Менди признан лучшим вратарем Кубка Африки

Яунде, 7 февраля. Вратарь лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди признан лучшим голкипером Кубка Африки, сообщает пресс-служба турнира в Twitter-аккаунте.

Уточняется, что 29-летний Менди провел на турнире пять матчей, три из которых сыграл на ноль.

В этом году вратарь лондонского клуба получил награду лучшему голкиперу сезона от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также занял второе место в номинации на «Трофей Яшина» на церемонии вручения «Золотого мяча».

Кроме того, сенегалец стал первым в истории африканским вратарем, выигравшим Лигу чемпионов сезона-2020/21.

Напомним, подопечные Алиу Сиссе обыграли Египет в финале в серии послематчевых пенальти и стали победителями африканского турнира. Матч проходил на камерунском стадионе «Пауля Бийя» и завершился со счетом 4:2.