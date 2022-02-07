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Депутат ГД Коломейцев рассказал о влиянии разовых выплат пенсионерам на инфляцию

Экономика
Депутат ГД Коломейцев рассказал о влиянии разовых выплат пенсионерам на инфляцию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Единовременные выплаты ускоряют инфляцию, поэтому доходы пенсионеров необходимо повышать индексацией пенсий, рассказал URA.RU первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Он подчеркнул, что пенсии нужно повышать, исходя из реальной инфляции, а не заявленной. Деньги для этого можно взять из Фонда национального благосостояния, считает парламентарий.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб уверена, что руководство страны сможет оперативно отреагировать на возможный рост потребительских цен в 2022 году. Она не исключила, что власти могут принять дополнительные решения для нивелирования падения доходов россиян на фоне инфляции.

Кроме того, российским пенсионерам положен ряд льгот. Например, пожилые граждане могут быть освобождены от уплаты налога на имущество площадью до 50 квадратных метров или не платить земельный налог на участок до шести соток.

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пенсии инфляция коломейцев выплаты бессараб
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