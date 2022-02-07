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Некоторые россияне могут получить выплату в размере 27 тысяч рублей

Экономика
Некоторые россияне могут получить выплату в размере 27 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Некоторые категории россиян могут рассчитывать на получение новой денежной выплаты от государства в размере 27 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

Деньги могут получить родители или опекуны детей-школьников, подав заявление через МФЦ.

«Речь идет о ежегодной выплате на оздоровительный отдых детей. Получить такое пособие может либо родитель, либо опекун или попечитель ребенка военнослужащего. Но учитываются только ситуации, когда отец ребенка погиб при исполнении или умер из-за военной травмы уже после увольнения. Такая выплата предоставляется россиянам только один раз в год», – сообщает Primpress.

Размер пособия составляет 27225 рублей. Для получения выплаты при обращении в МФЦ следует предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку из школы, в которой он обучается.

Пенсионный фонд РФ в 2022 году увеличил размер выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

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