ООН обеспокоена из-за содержания детей в тюрьме «Ас-Сынаа» в сирийской Хасаке

Дамаск, 6 февраля. В тюрьме «Ас-Сынаа», расположенной в сирийском городе Хасака и в прошлом месяце ставшей ареной боев между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) и террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), по-прежнему в ненадлежащих условиях содержатся несовершеннолетние. Об этом Организация Объединенных Наций сообщила после того, как представители ее Детского фонда (ЮНИСЕФ) посетили пенитенциарное учреждение и встретились с несколькими из подростков.

Ранее количество заключенных-детей в возрасте от 12 до 18 лет оценивалось правозащитными организациями в 700 человек, но в ходе перестрелок и бомбардировок тюрьмы некоторые из них погибли. Многие несовершеннолетние имеют здесь же родственников среди арестантов-взрослых.

Syria: Minors still detained in Hasakah prison attacked by IShttps://t.co/vj8p76E4Dj pic.twitter.com/bQ3cej5jLj — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 6, 2022

«Несмотря на то, что некоторые из основных потребностей заключенных обеспечиваются, эти дети находятся в невероятно опасной ситуации», — сказано в сообщении ЮНИСЕФ.

На данный момент остается неизвестным точное число содержащихся в тюрьме подростков, которые не были убиты или не бежали. Представитель курдских «Сирийских демократических сил» Фархад Шами также уклонился от указания конкретных цифр, но заверил, что несовершеннолетние содержатся в «безопасном месте».

По заявлению ЮНИСЕФ, сейчас ее члены пытаются организовать уход за детьми. В Детском фонде также отметили, что готовы оказать помощь в создании нового безопасного места заключения для подростков. Ранее многие местные эксперты неоднократно поднимали этот вопрос, поскольку считали содержание несовершеннолетних в одной тюрьме со взрослыми рискованной идеей. Это стало очевидным после захвата тюрьмы боевиками ИГ, которые стали использовать юных заложников в качестве живого щита.

Days after formal recapture of prison for ISIS suspects in Hasakah, sleeper cells and lone attackers still operating in the city. We witnessed SDF forces kill two this evening, one apparently wearing a suicide belt. pic.twitter.com/2wbDRL6l90 — Louisa Loveluck (@leloveluck) February 2, 2022

Стоит отметить, что курдское руководство ранее само признавало потенциальные угрозы такого совместного заключения, однако было неспособно разобраться с проблемой из-за недостатка средств для строительства отдельных тюрем. По этой же причине преступники содержатся на объектах, подобных «Ас-Сынаа» — это импровизированное пенитенциарное учреждение было создано на базе обычного комплекса общежитий.

Террористы ИГ 20 января подорвали с помощью заминированных автомобилей стены тюрьмы и захватили ее территорию. Там содержалось около 3 500 человек, многие из которых в прошлом были членами этой группировки. В результате развернувшиеся в городе бои и авиационные удары ВВС США по районам сосредоточения бандгрупп стали причиной гибели и массового бегства людей из Хасаки, причем многие из покинувших город, не имея другого крова, были вынуждены спать в зимний сезон на улицах.

Несмотря на заявления курдов о том, что все беглецы и нападавшие впоследствии были уничтожены, ряд наблюдателей опроверг эту информацию и указал на то, что часть боевиков бежала в Турцию и оккупированные ею районы Сирии, в том числе два высокопоставленных лидера ИГ. Тюрьма была освобождена еще 26 января, однако стычки с остающимися в городе террористические ячейками продолжаются до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.