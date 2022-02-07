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ООН обеспокоена из-за содержания детей в тюрьме «Ас-Сынаа» в сирийской Хасаке

Весь мир
ООН обеспокоена из-за содержания детей в тюрьме «Ас-Сынаа» в сирийской Хасаке
Global Look Press  /  Chris Huby / ZUMAPRESS.com

Дамаск, 6 февраля. В тюрьме «Ас-Сынаа», расположенной в сирийском городе Хасака и в прошлом месяце ставшей ареной боев между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) и террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), по-прежнему в ненадлежащих условиях содержатся несовершеннолетние. Об этом Организация Объединенных Наций сообщила после того, как представители ее Детского фонда (ЮНИСЕФ) посетили пенитенциарное учреждение и встретились с несколькими из подростков.

Ранее количество заключенных-детей в возрасте от 12 до 18 лет оценивалось правозащитными организациями в 700 человек, но в ходе перестрелок и бомбардировок тюрьмы некоторые из них погибли. Многие несовершеннолетние имеют здесь же родственников среди арестантов-взрослых.

«Несмотря на то, что некоторые из основных потребностей заключенных обеспечиваются, эти дети находятся в невероятно опасной ситуации», — сказано в сообщении ЮНИСЕФ.

На данный момент остается неизвестным точное число содержащихся в тюрьме подростков, которые не были убиты или не бежали. Представитель курдских «Сирийских демократических сил» Фархад Шами также уклонился от указания конкретных цифр, но заверил, что несовершеннолетние содержатся в «безопасном месте».

По заявлению ЮНИСЕФ, сейчас ее члены пытаются организовать уход за детьми. В Детском фонде также отметили, что готовы оказать помощь в создании нового безопасного места заключения для подростков. Ранее многие местные эксперты неоднократно поднимали этот вопрос, поскольку считали содержание несовершеннолетних в одной тюрьме со взрослыми рискованной идеей. Это стало очевидным после захвата тюрьмы боевиками ИГ, которые стали использовать юных заложников в качестве живого щита.

Стоит отметить, что курдское руководство ранее само признавало потенциальные угрозы такого совместного заключения, однако было неспособно разобраться с проблемой из-за недостатка средств для строительства отдельных тюрем. По этой же причине преступники содержатся на объектах, подобных «Ас-Сынаа» — это импровизированное пенитенциарное учреждение было создано на базе обычного комплекса общежитий.

Террористы ИГ 20 января подорвали с помощью заминированных автомобилей стены тюрьмы и захватили ее территорию. Там содержалось около 3 500 человек, многие из которых в прошлом были членами этой группировки. В результате развернувшиеся в городе бои и авиационные удары ВВС США по районам сосредоточения бандгрупп стали причиной гибели и массового бегства людей из Хасаки, причем многие из покинувших город, не имея другого крова, были вынуждены спать в зимний сезон на улицах.

Несмотря на заявления курдов о том, что все беглецы и нападавшие впоследствии были уничтожены, ряд наблюдателей опроверг эту информацию и указал на то, что часть боевиков бежала в Турцию и оккупированные ею районы Сирии, в том числе два высокопоставленных лидера ИГ. Тюрьма была освобождена еще 26 января, однако стычки с остающимися в городе террористические ячейками продолжаются до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия хасака тюрьма
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