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МИД РФ призвал страны Запада прекратить необоснованную антироссийскую истерию

Политика
МИД РФ призвал страны Запада прекратить необоснованную антироссийскую истерию
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 7 февраля. Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам российского дипломата, Запад должен перестать доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения. В этом заключается один из основных посылов предложений России по гарантиям безопасности, отметил Ермаков.

«Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем, приобрел настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня», — цитирует дипломата РИА Новости.

Россия призывает не допустить дальнейшего расширения НАТО и вернуть конфигурации ее сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году, заключил Ермаков.

Ранее источник в МИД РФ заявил, что Россия разочарована реакцией стран Запада на требования Москвы в сфере обеспечения безопасности. Тем не менее российские представители обратили внимание, что оппоненты серьезно подходят к обсуждению других вопросов.

Немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит подумать о роспуске НАТО. По его словам, Альянс находится под «диктатом англосаксов», и от него нужно отказываться, передает НСН.

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