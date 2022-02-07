Политолог Шимов: Россия может превратить ОДКБ в аналог НАТО в ответ на агрессию Запада

Москва, 7 февраля. Коренная трансформация Организации Договора о коллективной безопасности могла бы стать ответом России на агрессивное поведение НАТО, убежден политолог Всеволод Шимов.

В интервью изданию «Украина.ру» он заявил, что в настоящее время ОДКБ не является сплоченным военным альянсом. Шимов посоветовал РФ ответить на агрессию Запада созданием нового союза. По его словам, Москва может превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в аналог НАТО.

«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что недавняя ситуация с вводом и последующим выводом миротворческого контингента стран ОДКБ из Казахстана показала слабость этой организации. Шимов убежден, что необходимо реформировать структуру в ответ на антироссийские выпады западных государств.

Ранее сообщалось, что расширение НАТО на восток обернется для Альянса «смертью». В Германии же предложили распустить военно-политический блок и «воскресить» ОБСЕ, передает телеканал «360».