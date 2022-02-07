Министерство обороны России удачными действиями аннулирует все попытки западных стран провести масштабную провокацию наподобие той, которую уже провернули США в 2003 году. Такого мнения придерживается генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря 2021 года заявил о том, что США готовят провокацию в Донбассе с применением химических веществ. По его словам, для атаки выбраны Авдеевка и Красный Лиман, куда были доставлены неустановленные химические компоненты.

В свою очередь военный корреспондент Юрий Котенок считает, что таким образом американские власти намерены спровоцировать конфликт в Донбассе между Вооруженными силами Украины и армиями народных республик. По его мнению, провокацией с химоружием Запад может не ограничиться, поскольку вполне возможно, что в Голливуде попытаются снять постановку с применением современных технологий.

«Работа в этом направлении уже ведется, поскольку началась блокировка YouTube-каналов нескольких структур Донбасса», — указал Котенок.

wikipedia.org / United States Government

Политолог Алексей Мухин считает, что Министерство обороны России держит под контролем подобного рода попытки информационной атаки. Кроме того, добавил он, позиция России по этому вопросу серьезно ударила по НАТО и США, а Пентагону остается лишь щелкать зубами. Он добавил, что американцы могут предпринять попытку провести провокацию, которую когда-то произвел госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН для оправдания вторжения в Ирак в 2003 году.

«Возможность мониторинга и информационного анализа со стороны Минобороны России практически нейтрализуют подобного рода попытки. Российская сторона довольно четко представляет свою позицию — она тверда. Мы достаточно прозрачно показываем те информационные модели, которые используем при отражении информационных атак. Пентагону остается лишь щелкать зубами и трясти пробирками, как делал Колин Пауэлл на Совбезе ООН. Мне кажется, что подобного рода поведение имеет репутационные последствия негативного плана для наших западных партнеров», — заявил Алексей Мухин в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Германия поставила Украине 5000 касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.