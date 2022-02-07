В России назвали виновного в истории с провокацией на белорусско-украинской границе

Дипломатическим казусом окончилась попытка украинской армии проследить за военными учениями России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

На территории Белоруссии проходят военные маневры Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Естественно, что учения вызывают повышенный интерес со стороны Североатлантического альянса и его союзников. Так, по информации белорусского министерства иностранных дел, 24 января неизвестный БПЛА незаконно пересек государственную границу республики. Согласно сообщению ведомства, на основе анализа данных бортовой аппаратуры установили, что беспилотник был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский».

Политолог Алексей Мухин назвал виновного в истории с провокацией на белорусско-украинской границе. По его словам, вина лежит на операторе беспилотника, который допустил просчеты во время слежки за российско-белорусскими учениями.

«Я думаю, что просто украинские партнеры решили проследить за военными учениями, а оператор беспилотника проявил халатность. В результате мы получили дипломатический казус», — сказал он в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

president.gov.ua / Адміністрація Президента України

Эксперт также добавил, что сегодня точно невозможно сказать о том, носит ли данная провокация сознательный характер или произошла по халатности оператора беспилотника. Кроме того, добавил он, Россия и Белоруссия прекрасно знают о том, что украинская сторона проводит разведку близ границ Союзного государства.

«Достоверно сказать нельзя — была ли допущена ошибка или это сознательный акт пересечения границы. Но я склоняюсь к тому, что речь идет об ошибке оператора беспилотника. Кроме того, он является лицом материально ответственным, поэтому вряд ли у него была мысль потерять аппарат и тем самым произвести определенный политический шум. Тем более что белорусская и российская стороны прекрасно осведомлены о попытках мониторить ход и подготовку учений», — резюмировал он.

Германия поставила Украине 5000 касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.