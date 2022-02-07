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«На минуточку» с Александром Малькевичем. Как потерять деньги на краудфандинговых платформах?

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В новом выпуске постоянной рубрики «На минуточку» Александр Малькевич рассказывает историю одной зарубежной интернет-площадки по сбору средств, которая отправила собранные деньги далеко не туда, куда планировали жертвующие. Стоит ли после этого доверят IT-гигантам?

Одна из самых популярных краундфандинговых площадок GoFundMe собрала 10 миллионов долларов в поддержку мирного протеста дальнобойщиков против ковидных ограничений, которые проходят сейчас в Канаде.

Но руководство платформы заявило, что движение носит оккупационный характер и отказалось перечислять собранные средства по назначению. В итоге вся сумма была переведена в пользу Black Lives Matter.

Сделано это было в одностороннем порядке, без какого-либо одобрения жертвующих. Вернуть деньги обратно владельцам компания также отказалась.

Александр Малькевич выразил уверенность, что этот случай в значительной степени подрывает доверие к крупным IT-корпорациям.

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