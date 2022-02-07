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Юрист Редин напомнил медработникам о праве взять три дополнительных дня отпуска

Общество
Юрист Редин напомнил медработникам о праве взять три дополнительных дня отпуска
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Москва, 7 февраля. Россиянам ежегодно предоставляется 28 оплачиваемых дней отпуска. Однако представители некоторых профессий могут взять дополнительные дни.

Адвокат Егор Редин отметил, что оплачиваемые выходные предоставляются работникам, занятым на опасных предприятиях, а также имеющим ненормированный режим рабочего дня. Речь идет, например, о командированных в горячие точки или врачах общей практики и медсестрах, чей непрерывный стаж составляет более 3 лет. Медработники могут получить три дополнительных отпускных дня.

«Там, где речь идет о вредных и опасных условиях труда, действует пара ограничений — оценка степени вредности и стаж работы», — пояснил специалист.

Напомним, индексация целого ряда пособий и выплат ожидает россиян с 1 февраля. Опрошенные юристы рассказали, как изменятся суммы, начисляемые гражданам.

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отпуск медработники юрист
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