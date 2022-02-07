Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 11:07
11:05
Происшествия
Второклассник в Дагестане спас провалившуюся под лед девочку
11:01
Происшествия
Анонимы «заминировали» все районные суды Москвы
11:00
Общество
Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов
11:00
Происшествия
Актрису из Иркутска нашли мертвой на козырьке отдела ФНС в Москве
11:00
Происшествия
Бродячая собака набросилась на ребенка в Екатеринбурге и прокусила ему ногу
11:00
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Как потерять деньги на краудфандинговых платформах?
10:59
Общество
Врач Носуля дал рекомендации по лечению ОРВИ при первых симптомах
10:58
Экономика
Газа в европейских хранилищах может хватить до весны
10:58
Общество
Почти 95% всех случаев заболеваемости COVID-19 в Москве приходятся на «Омикрон»
10:58
Олимпийские игры 2022
Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022
Все новости

GS Group: потенциальные санкции США могут ударить по смартфонам для рынка РФ

Экономика
GS Group: потенциальные санкции США могут ударить по смартфонам для рынка РФ
Prt Scr youtube.com  /  TechTalkTV

Москва, 7 февраля. Антироссийские санкции могут обойтись производителям смартфонов в 10 млрд долларов ежегодно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

Организовываемые против Российской Федерации экономические рестрикции могут привести к тому, что основные производители смартфонов начнут терять до 10 млрд долларов каждый год.

Примерные убытки таких компаний, как Samsung, Apple, Xiaomi и Realme могут достичь 760 млрд рублей ежегодно, если Соединенные Штаты учредят запрет на поставки микроэлектроники в Россию, уверены в GS Group.

Как считают представители ретейла, подобный сценарий также приведет к увеличению доли серых поставок в РФ и дополнительно поддержит сферу б/у техники. Согласно статистике за 2021 год, в страну ввезли 35,2 млн смартфонов стоимостью 832 млрд рублей. Жители России нарастили траты на телефоны на 32%.

Перспективы же импорта гаджетов в нынешнем году — сокращение до 34,9 млн штук, в том числе на фоне снижения покупательской способности граждан. Запрет прямых поставок и технологические санкции приведут к большим финансовым потерям компаний. Apple пострадает примерно на 380 млрд рублей. Из-за санкций доля основных производителей смартфонов на российском рынке способна резко упасть с 80% до 10-20%, прогнозируют эксперты.

«При этом цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%, увеличится параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, импорт телефонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок розничных сетей и телеком-операторов», — комментирует ситуацию глава GS Group Александр Сурков.

Американское агентство Bloomberg считает, что очередные санкции со стороны Европы и США не смогут нанести значительный экономический ущерб Москве.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / GS Group: потенциальные санкции США могут ударить по смартфонам для рынка РФ
санкции прогноз смартфоны убытки GS Group
Комментировать