GS Group: потенциальные санкции США могут ударить по смартфонам для рынка РФ

Москва, 7 февраля. Антироссийские санкции могут обойтись производителям смартфонов в 10 млрд долларов ежегодно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

Организовываемые против Российской Федерации экономические рестрикции могут привести к тому, что основные производители смартфонов начнут терять до 10 млрд долларов каждый год.

Примерные убытки таких компаний, как Samsung, Apple, Xiaomi и Realme могут достичь 760 млрд рублей ежегодно, если Соединенные Штаты учредят запрет на поставки микроэлектроники в Россию, уверены в GS Group.

Как считают представители ретейла, подобный сценарий также приведет к увеличению доли серых поставок в РФ и дополнительно поддержит сферу б/у техники. Согласно статистике за 2021 год, в страну ввезли 35,2 млн смартфонов стоимостью 832 млрд рублей. Жители России нарастили траты на телефоны на 32%.

Перспективы же импорта гаджетов в нынешнем году — сокращение до 34,9 млн штук, в том числе на фоне снижения покупательской способности граждан. Запрет прямых поставок и технологические санкции приведут к большим финансовым потерям компаний. Apple пострадает примерно на 380 млрд рублей. Из-за санкций доля основных производителей смартфонов на российском рынке способна резко упасть с 80% до 10-20%, прогнозируют эксперты.

«При этом цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%, увеличится параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, импорт телефонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок розничных сетей и телеком-операторов», — комментирует ситуацию глава GS Group Александр Сурков.

Американское агентство Bloomberg считает, что очередные санкции со стороны Европы и США не смогут нанести значительный экономический ущерб Москве.