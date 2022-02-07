Сенат Франции выразил надежды на визит Макрона в Россию

Париж, 7 февраля. Визит французского президента Эммануэля Макрона в Россию может повлиять на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявили в Сенате Франции.

По словам главы комиссии сената, Париж выступает за постоянный диалог с российской стороной. Он также подчеркнул, что Украина, в свою очередь, должна содействовать разрешению кризиса на своей территории.

Ранее сообщалось, что Макрон пытается сохранить остатки влияния Франции на мировой арене, однако оказать серьезного влияния на геополитические процессы не может. Соответствующим мнением поделился политический аналитик Иван Аркатов.