Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 11:06
11:05
Происшествия
Второклассник в Дагестане спас провалившуюся под лед девочку
11:01
Происшествия
Анонимы «заминировали» все районные суды Москвы
11:00
Общество
Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов
11:00
Происшествия
Актрису из Иркутска нашли мертвой на козырьке отдела ФНС в Москве
11:00
Происшествия
Бродячая собака набросилась на ребенка в Екатеринбурге и прокусила ему ногу
11:00
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Как потерять деньги на краудфандинговых платформах?
10:59
Общество
Врач Носуля дал рекомендации по лечению ОРВИ при первых симптомах
10:58
Экономика
Газа в европейских хранилищах может хватить до весны
10:58
Общество
Почти 95% всех случаев заболеваемости COVID-19 в Москве приходятся на «Омикрон»
10:58
Олимпийские игры 2022
Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022
Все новости

Российские хоккеистки отыграли одну шайбу в матче с Канадой на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Российские хоккеистки отыграли одну шайбу в матче с Канадой на ОИ-2022
Global Look Press  /  Alexander Chernykh/Russian Look

Пекин, 7 февраля. Встреча между женскими хоккейными сборными Канады и России проходит в эти минуты на зимних Играх-2022 на пекинской арене «Укэсон».

Матч был отложен на 60 минут по причине отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят тесты на COVID-19 от российской сборной.

К 39-й минуте канадки забросили четыре шайбы в ворота российской сборной. На 38-й минуте нападающая Анна Шохина отыграла одну шайбу, забив с результативной передачи Анны Вафиной.

Напомним, обе команды вышли на матч в масках. Канадские спортсменки будут играть в масках до того момента, пока не придут тесты на коронавирусную инфекцию от российской сборной.

В прошлой встрече российская национальная сборная встречалась с американками и крупно проиграла — 0:5.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские хоккеистки отыграли одну шайбу в матче с Канадой на ОИ-2022
хоккей олимпиада ои-2022 коронавирус
Комментировать