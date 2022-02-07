Российские хоккеистки отыграли одну шайбу в матче с Канадой на ОИ-2022

Пекин, 7 февраля. Встреча между женскими хоккейными сборными Канады и России проходит в эти минуты на зимних Играх-2022 на пекинской арене «Укэсон».

Матч был отложен на 60 минут по причине отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят тесты на COVID-19 от российской сборной.

К 39-й минуте канадки забросили четыре шайбы в ворота российской сборной. На 38-й минуте нападающая Анна Шохина отыграла одну шайбу, забив с результативной передачи Анны Вафиной.

Напомним, обе команды вышли на матч в масках. Канадские спортсменки будут играть в масках до того момента, пока не придут тесты на коронавирусную инфекцию от российской сборной.

В прошлой встрече российская национальная сборная встречалась с американками и крупно проиграла — 0:5.