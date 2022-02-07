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Кайли Дженнер сообщила о рождении второго ребенка

Шоу-бизнес
Кайли Дженнер сообщила о рождении второго ребенка
instagram.com  /  @kyliejenner

Лос-Анджелес, 7 февраля. Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снова стала мамой, о чем сообщила своим поклонникам, разместив фото ребенка в соцсети.

Дженнер опубликовала фотографию руки новорожденного малыша, которую держит первый ребенок — дочь Сторми. Фолловеры предположили по цвету эмодзи, что на этот раз от рэпера Трэвиса Скотта у модели родился мальчик.

Блогер написала под черно-белым снимком, что ребенок родился 2 февраля. Фанаты начали оставлять многочисленные комментарии с поздравлениями с рождением второго ребенка в семье.

Кайли Дженнер сообщила о рождении второго ребенка
Prt Scr instagram.com / @kyliejenner

Поклонники гадают, как бизнесвумен и ее бойфренд назвали новорожденного. Сама пара пока не торопится раскрывать имя ребенка. Фолловеры предположили, что малыш может быть Angel, так как это имя неоднократно фигурирует в Instagram-аккаунте модели.

Недавно Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram. Ей удалось установить рекорд, обойдя других пользовательниц, в том числе и свою сестру Ким Кардашьян.

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