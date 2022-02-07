Мария Захарова указала на равнодушие Запада к интересам Украины

Москва, 7 февраля. Западные страны на деле не проявляют интереса к выгоде простых украинцев, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выступила на фоне появления на Западе выпадов о «российской агрессии» в сторону Киева. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

Захарова сделала неожиданное заявление о выдуманной США и Великобританией «российской угрозе». Время идет, а Москва все не «нападает», иронично отметила представитель МИД.

pixabay.com /

«Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе"», — пояснила Захарова в Telegram.

При этом страны НАТО подсобили Украине по-медвежьи, ведь никто не возьмет в союзники страну, на которую скоро «нападут». Таким образом, Запад в очередной раз показал свое равнодушие к украинцам, добавила дипломат.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович счел нецелесообразной «атаку» Москвы на Киев. Для усиления напряженности вокруг Украины используются фейки и слухи, пояснил он. При этом США диктуют минобороны соседней страны «как жить», отметил госсекретарь.