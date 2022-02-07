Росатом может построить АЭС для «Газпрома» в Западной Сибири

Москва, 7 февраля. Компания «Газпром» может получить АЭС от Росатома для перевода системы транспортировки газа в Западной Сибири с турбин на электроприводы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, президиум научно-технического совета Росатома обсуждал этот вопрос в ноябре 2021 года. Известно, что сейчас компрессорные станции «Газпрома» в основном работают на голубом топливе. Предполагается, что замена газа на атомную энергию сократит вредные выбросы в атмосферу и позволит увеличить срок эксплуатации оборудования без ремонта.

Сокращение объема вредных выбросов нужно «Газпрому» для дальнейшей работы на европейском рынке, ведь с 2026 года ЕС вводит трансграничный углеродный налог.

Госкорпорация «Роастом» ранее решила создать новую компанию для продвижения атомных технологий за границей. На данный момент на Росатоме сосредоточено около 70% мирового рынка АЭС.