Как Макрон будет разыгрывать европейскую карту через Киев

Активные переговоры по стратегической стабильности между Россией и коллективным Западом, а также нагнетание ситуации вокруг Украины в своих целях пытаются использовать многие акторы, среди которых и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний на фоне подготовки очередной встречи «нормандского формата» (9 февраля) решил посетить Россию и Украину, намереваясь добиться положительных сдвигов в переговорном процессе, ведь в отличие от британцев, Макрона не устраивает вариант разрастания конфликта.

Желание сдвинуть «нормандский формат»

Учитывая непосредственное участие Франции в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), то именно его Эммануэль Макрон использует для разрешения украинского кризиса, который блокирует развитие отношений с Россией. И по началу дела шли неплохо. Наиболее полно французское влияние на Киев демонстрирует тот факт, что вторым местом, куда отправился Владимир Зеленский после вступления в должность президента, стал именно Париж. Тогда и была заложена основа под пока единственную результативную встречу «нормандского формата», в ходе которой в декабре 2019 года было подписано «Парижское коммюнике». В нем украинский президент подтвердил не только намерения следовать Минским соглашениям, но и реализовать «формулу Штайнмайера». Последняя предполагает поэтапное предоставление Донецкой и Луганской Народным Республикам особого порядка местного самоуправления и проведение на их территориях местных выборов.

Однако через несколько месяцев наступил разворот украинского правительства, которое под предлогом «переформатирования» Минских соглашений начало активно тормозить переговорный процесс. Небольшие сдвиги произошли весной-летом 2021 года, когда Париж и Берлин увеличили давление на Украину с целью преодоления кризиса, сформировали и пытались продвинуть инициативу кластеров. Однако и тут переговоры зашли в тупик.

И вот спустя практически полгода на фоне переговоров о стратегической стабильности России и США, а также нагнетания напряженности вокруг Украины, наметился очередной прогресс. Снова в Париже, 26 января, прошли консультации советников глав стран-участниц «нормандского формата». В ходе нее была проведена инвентаризация Минских соглашений, а основной задачей было исключить разногласия в их трактовке. По итогам ничего нового сказано не было, но явно положительным моментом является то, что стороны договорились встретиться через две недели — 9 февраля. Это говорит о том, что, скорее всего, украинская делегация попросила время на согласование вопросов и подготовку конкретики.

В погоне за идеей европейского центризма

Подготовку к очередной встрече Эммануэль Макрон начал заранее — со звонка 31 января президенту РФ Владимиру Путину, где стороны обсудили тему Украины и переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. Появление последнего вопроса в повестке Макрона говорит о том, что он также планирует принять в них участие. Более того, представлять на них он намерен всю Европу. Об этом также свидетельствует его речь, которую он произнес 19 января перед депутатами Европарламента в Страсбурге (Франция).

«Европе необходимо создать порядок коллективной безопасности на нашем континенте. Безопасность нашего континента требует стратегического усиления нашей Европы как державы мира, уравновешивающей силы, особенно в ее диалоге с Россией. Я ратую за этот диалог уже несколько лет», — заявил Макрон.

EN DIRECT | Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, au Parlement européen, le Président @EmmanuelMacron expose sa vision de notre Europe et répond aux députés européens. https://t.co/NzxtusvnnD — Élysée (@Elysee) January 19, 2022

Также в ходе выступления французский президент фактически предложил подготовить свои требования к безопасности от лица Европы, что, к слову, было отрицательно оценено со стороны США и бюрократов из Европейского союза. Вместе с тем, следующим шагом Макрон все-таки «сверил часы» с президентом США Джо Байденом в ходе телефонного разговора 2 февраля.

«Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, в отношении нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов», — говорится в сообщении администрации Белого дома.

Скорее всего этим звонком президент США Джо Байден пытался снизить самостоятельность со стороны Макрона и узнать о его планах.

Непосредственно перед поездкой, 5 февраля, французский президент переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. С первым Макрон обсудил итоги его визита на Украину, и скорее всего результаты телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Со вторым обсуждались будущий визит главы Франции в Киев и Москву, а также, вероятно, планируемые к обсуждению вопросы.

На фоне подготовки президента Франции к поездке, не сидел на месте и французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Побывал он в Румынии, где в том числе была обсуждена возможность появления французского военного контингента. О последнем Макрон уже заявлял, вероятно, имея ввиду возможность изменения миссии НАТО на восточном фланге для размещения батальонных тактических групп.

Très honoré de rencontrer aujourd’hui le président de la Roumanie @KlausIohannis, au terme de cette visite importante pour nos deux pays, 15 ans après l’adhésion de la #Roumanie à l’Union européenne. pic.twitter.com/lBIflSbiJr — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) February 3, 2022

Вполне возможно, что данный вопрос Макрон также планирует обсудить с российским президентом. В обмен он скорее всего попросит снизить экспансию в Африку, в первую очередь в Мали. Потеря последней была весьма болезненно воспринята со стороны французского правительства.

Глава МИД Франции также поучаствовал в заседании министров иностранных дел стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия), на котором обсуждалось укрепление восточного фланга «не зависимо от развития ситуации» и украинский кризис.

Depuis Bucarest, réunion de coordination européenne importante à l'invitation de @BogdanAurescu sur la crise ukrainienne avec mes collègues du groupe B9 : fermeté, solidarité, désescalade et dialogue.#PFUE #OTAN

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Последний шанс перед выборами во Франции

Говоря об активности Макрона на внешнеполитической арене, необходимо вспомнить про президентские выборы во Франции в апреле 2022 года. При этом действующий французский лидер рискует их уже не выиграть.

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OpinionWay poll



République en marche: 24%

Rassemblement national: 18%

Les Républicains: 17%

Reconquête: 13%

La France insoumise: 9%

Les Verts: 6%

Parti socialiste: 3%

Debout la France: 1%

Résistons!: 1%



➡️ https://t.co/zRXG6mg1Iv



???? Next election: 10.04.2022 pic.twitter.com/ep4kYuNmpg — PolitPro Polls (@polit_pro_polls) February 4, 2022

Несмотря на лидерство в рейтингах провластной партии «Республика на марше», популярность ее падает, а вот конкуренты в лице «Республиканцев» (Les Républicains) и «Национального объединения» (Rassemblement national) подбираются все ближе. Партийный рейтинг отражается и на рейтинге президентском, где места распределены примерно также.

#Présidentielle2022 : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 4 février https://t.co/84SUyembJN pic.twitter.com/xYcYFMmRGG — LCI (@LCI) February 4, 2022

Такие результаты говорят о том, что во Франции неминуемо будет второй тур, где Макрон встретится либо с Мари Ле Пен (кандидат от «Национального объединения»), либо с Валери Пекресс (кандидат от «Республиканцев»). Согласно опросам, в обоих случаях победа Макрона не гарантирована и маятник может качнуться в разные стороны.

#France #Presidentielle2022 Neck and neck in the polls @vpecresse could now beat @EmmanuelMacron in the second round of the 2022 presidential election on April 24, 2022 pic.twitter.com/K70hAjCYOQ — seneque54 (@seneque541) January 13, 2022

Несомненно, что такое шаткое положение требует от Макрона большей активности и результатов его работы, что видимо французский президент и пытается реализовать.

Вместо послесловия

Франция с января этого года председательствует в Совете Европейского союза, что дает ей карт-бланш на формирование европейской внешнеполитической повестки. Несомненно, что Макрон будет пытаться этим воспользоваться для того, чтобы повысить французскую роль в ЕС, решить свои африканские проблемы, а также углубить союз европейцев, увеличив его самостоятельность от США.

Немаловажную роль на его деятельность оказывают и президентские выборы, до которых осталось чуть более двух месяцев, а положение Макрона на них довольно шаткое. Следовательно, срыва наметившегося переговорного процесса в «нормандском формате» он не допустит. С этим и связаны его визиты в Москву и Киев накануне дедлайна встречи советников глав формата.

Первоочередной визит в Россию является отражением того, что обсуждать Макрон будет не только лишь «украинский кейс», а также Африку, экономику и энергетику. Вполне возможно, что для повышения переговорных позиций и была инициирована активность по размещению французского контингента в Румынии, а также скорректированы планы боевой подготовки французской авианосной группы, чей поход ограничится водами только Средиземного моря.

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