Как Макрон будет разыгрывать европейскую карту через Киев

Активные переговоры по стратегической стабильности между Россией и коллективным Западом, а также нагнетание ситуации вокруг Украины в своих целях пытаются использовать многие акторы, среди которых и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний на фоне подготовки очередной встречи «нормандского формата» (9 февраля) решил посетить Россию и Украину, намереваясь добиться положительных сдвигов в переговорном процессе, ведь в отличие от британцев, Макрона не устраивает вариант разрастания конфликта.

Учитывая непосредственное участие Франции в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), то именно его Эммануэль Макрон использует для разрешения украинского кризиса, который блокирует развитие отношений с Россией. И по началу дела шли неплохо. Наиболее полно французское влияние на Киев демонстрирует тот факт, что вторым местом, куда отправился Владимир Зеленский после вступления в должность президента, стал именно Париж. Тогда и была заложена основа под пока единственную результативную встречу «нормандского формата», в ходе которой в декабре 2019 года было подписано «Парижское коммюнике». В нем украинский президент подтвердил не только намерения следовать Минским соглашениям, но и реализовать «формулу Штайнмайера». Последняя предполагает поэтапное предоставление Донецкой и Луганской Народным Республикам особого порядка местного самоуправления и проведение на их территориях местных выборов.

Однако через несколько месяцев наступил разворот украинского правительства, которое под предлогом «переформатирования» Минских соглашений начало активно тормозить переговорный процесс. Небольшие сдвиги произошли весной-летом 2021 года, когда Париж и Берлин увеличили давление на Украину с целью преодоления кризиса, сформировали и пытались продвинуть инициативу кластеров. Однако и тут переговоры зашли в тупик.

И вот спустя практически полгода на фоне переговоров о стратегической стабильности России и США, а также нагнетания напряженности вокруг Украины, наметился очередной прогресс. Снова в Париже, 26 января, прошли консультации советников глав стран-участниц «нормандского формата». В ходе нее была проведена инвентаризация Минских соглашений, а основной задачей было исключить разногласия в их трактовке. По итогам ничего нового сказано не было, но явно положительным моментом является то, что стороны договорились встретиться через две недели — 9 февраля. Это говорит о том, что, скорее всего, украинская делегация попросила время на согласование вопросов и подготовку конкретики.

Подготовку к очередной встрече Эммануэль Макрон начал заранее — со звонка 31 января президенту РФ Владимиру Путину, где стороны обсудили тему Украины и переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. Появление последнего вопроса в повестке Макрона говорит о том, что он также планирует принять в них участие. Более того, представлять на них он намерен всю Европу. Об этом также свидетельствует его речь, которую он произнес 19 января перед депутатами Европарламента в Страсбурге (Франция).

Также в ходе выступления французский президент фактически предложил подготовить свои требования к безопасности от лица Европы, что, к слову, было отрицательно оценено со стороны США и бюрократов из Европейского союза. Вместе с тем, следующим шагом Макрон все-таки «сверил часы» с президентом США Джо Байденом в ходе телефонного разговора 2 февраля.

Скорее всего этим звонком президент США Джо Байден пытался снизить самостоятельность со стороны Макрона и узнать о его планах.

Непосредственно перед поездкой, 5 февраля, французский президент переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. С первым Макрон обсудил итоги его визита на Украину, и скорее всего результаты телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Со вторым обсуждались будущий визит главы Франции в Киев и Москву, а также, вероятно, планируемые к обсуждению вопросы.

На фоне подготовки президента Франции к поездке, не сидел на месте и французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Побывал он в Румынии, где в том числе была обсуждена возможность появления французского военного контингента. О последнем Макрон уже заявлял, вероятно, имея ввиду возможность изменения миссии НАТО на восточном фланге для размещения батальонных тактических групп.

Вполне возможно, что данный вопрос Макрон также планирует обсудить с российским президентом. В обмен он скорее всего попросит снизить экспансию в Африку, в первую очередь в Мали. Потеря последней была весьма болезненно воспринята со стороны французского правительства.

Глава МИД Франции также поучаствовал в заседании министров иностранных дел стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия), на котором обсуждалось укрепление восточного фланга «не зависимо от развития ситуации» и украинский кризис.

Говоря об активности Макрона на внешнеполитической арене, необходимо вспомнить про президентские выборы во Франции в апреле 2022 года. При этом действующий французский лидер рискует их уже не выиграть.

Несмотря на лидерство в рейтингах провластной партии «Республика на марше», популярность ее падает, а вот конкуренты в лице «Республиканцев» (Les Républicains) и «Национального объединения» (Rassemblement national) подбираются все ближе. Партийный рейтинг отражается и на рейтинге президентском, где места распределены примерно также.

Такие результаты говорят о том, что во Франции неминуемо будет второй тур, где Макрон встретится либо с Мари Ле Пен (кандидат от «Национального объединения»), либо с Валери Пекресс (кандидат от «Республиканцев»). Согласно опросам, в обоих случаях победа Макрона не гарантирована и маятник может качнуться в разные стороны.

#France #Presidentielle2022 Neck and neck in the polls @vpecresse could now beat @EmmanuelMacron in the second round of the 2022 presidential election on April 24, 2022 pic.twitter.com/K70hAjCYOQ