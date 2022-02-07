«Этот день в истории». Что произошло 7 февраля, праздники, факты, люди

Цикл передач «Этот день в истории» ежедневно рассказывает о самых интересных событиях и праздниках в мире.

Бизнес-образование существует и пользуется популярностью уже давно. Но специальный праздник в России направление получило лишь в 2017 году. Эта сфера начала активно развиваться в нашей стране в 1990-е годы.

Недалеко от острова Новая Гвинея в Тихом океане находятся Соломоновы острова. Они были открыты в 1568 году. На территориях часто происходят землетрясения и цунами.

В 1693 году на свет появилась российская императрица Анна Иоанновна. Племянница Петра I запомнилась своей тягой к балам, веселью и любовью к фаворитам.

О том, что произошло в 1795 году на территории современной Одессы вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».