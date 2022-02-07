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Лента
07 февраля 11:06
11:05
Происшествия
Второклассник в Дагестане спас провалившуюся под лед девочку
11:01
Происшествия
Анонимы «заминировали» все районные суды Москвы
11:00
Общество
Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов
11:00
Происшествия
Актрису из Иркутска нашли мертвой на козырьке отдела ФНС в Москве
11:00
Происшествия
Бродячая собака набросилась на ребенка в Екатеринбурге и прокусила ему ногу
11:00
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10:59
Общество
Врач Носуля дал рекомендации по лечению ОРВИ при первых симптомах
10:58
Экономика
Газа в европейских хранилищах может хватить до весны
10:58
Общество
Почти 95% всех случаев заболеваемости COVID-19 в Москве приходятся на «Омикрон»
10:58
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Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022
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«Этот день в истории». Что произошло 7 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Цикл передач «Этот день в истории» ежедневно рассказывает о самых интересных событиях и праздниках в мире.

Бизнес-образование существует и пользуется популярностью уже давно. Но специальный праздник в России направление получило лишь в 2017 году. Эта сфера начала активно развиваться в нашей стране в 1990-е годы.

Недалеко от острова Новая Гвинея в Тихом океане находятся Соломоновы острова. Они были открыты в 1568 году. На территориях часто происходят землетрясения и цунами.

В 1693 году на свет появилась российская императрица Анна Иоанновна. Племянница Петра I запомнилась своей тягой к балам, веселью и любовью к фаворитам.

О том, что произошло в 1795 году на территории современной Одессы вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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