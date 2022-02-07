Япония заявила протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курил

Токио, 7 февраля. Правительство Японии выразило протест России из-за предстоящих стрельб в районе южной части Курильских островов.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио заявил, что японская сторона была предупреждена о предстоящих мероприятиях в районе к юго-востоку от острова Кунашир. ВС РФ 8 февраля планируют провести там ракетные учения.

«Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Япония не поддержала США, которые призвали Токио присоединиться к проекту введения санкций против РФ. Японская сторона отказала Вашингтону в его просьбе.