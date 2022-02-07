Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 11:06
11:01
Происшествия
Анонимы «заминировали» все районные суды Москвы
11:00
Общество
Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов
11:00
Происшествия
Актрису из Иркутска нашли мертвой на козырьке отдела ФНС в Москве
11:00
Происшествия
Бродячая собака набросилась на ребенка в Екатеринбурге и прокусила ему ногу
11:00
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Как потерять деньги на краудфандинговых платформах?
10:59
Общество
Врач Носуля дал рекомендации по лечению ОРВИ при первых симптомах
10:58
Экономика
Газа в европейских хранилищах может хватить до весны
10:58
Общество
Почти 95% всех случаев заболеваемости COVID-19 в Москве приходятся на «Омикрон»
10:58
Олимпийские игры 2022
Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022
10:57
Экономика
Автолюбителям представили футуристичный концепт «Буханки»
Все новости

Япония заявила протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курил

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 09:37
Политика
Япония заявила протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курил
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 7 февраля. Правительство Японии выразило протест России из-за предстоящих стрельб в районе южной части Курильских островов.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио заявил, что японская сторона была предупреждена о предстоящих мероприятиях в районе к юго-востоку от острова Кунашир. ВС РФ 8 февраля планируют провести там ракетные учения.

«Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Япония не поддержала США, которые призвали Токио присоединиться к проекту введения санкций против РФ. Японская сторона отказала Вашингтону в его просьбе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Япония заявила протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курил
россия япония курилы протест
Комментировать