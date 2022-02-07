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Женская сборная Канады вышла на хоккейный матч против России в масках

Спорт
Женская сборная Канады вышла на хоккейный матч против России в масках
Global Look Press  /  Alexander Chernykh/Russian Look

Пекин, 7 февраля. Матч женских сборных России и Канады по хоккею начался с 40-минутной задержки. Спортсменки вышли на лед в медицинских масках.

Стартовый сигнал должен был прозвучать в 07:10 по московскому времени. Однако матч задержался из-за канадок, которые покинули площадку после разминки. Они отказывались играть, пока не увидят результаты тестов своих соперников на коронавирус.

В итоге матч начался с почти часовой задержкой. Хоккеистки обеих команд вышли на лед в медицинских масках. Предположительно, это стало компромиссом для решения ситуации с отказом канадок начинать игру. Официальную причину, по которой спортсменки из Канады отказались начинать матч вовремя, не объявили.

Уже идет второй период встречи. Пока в матче лидируют канадки, которые забросили в ворота россиянок уже четыре шайбы.

Сборная России лидирует в медальном зачете на Олимпиаде. У команды шесть медалей. Россияне взяли два золота, столько же серебра и пару бронзовых медалей.

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