Женская сборная Канады вышла на хоккейный матч против России в масках

Пекин, 7 февраля. Матч женских сборных России и Канады по хоккею начался с 40-минутной задержки. Спортсменки вышли на лед в медицинских масках.

Стартовый сигнал должен был прозвучать в 07:10 по московскому времени. Однако матч задержался из-за канадок, которые покинули площадку после разминки. Они отказывались играть, пока не увидят результаты тестов своих соперников на коронавирус.

В итоге матч начался с почти часовой задержкой. Хоккеистки обеих команд вышли на лед в медицинских масках. Предположительно, это стало компромиссом для решения ситуации с отказом канадок начинать игру. Официальную причину, по которой спортсменки из Канады отказались начинать матч вовремя, не объявили.

Уже идет второй период встречи. Пока в матче лидируют канадки, которые забросили в ворота россиянок уже четыре шайбы.

Сборная России лидирует в медальном зачете на Олимпиаде. У команды шесть медалей. Россияне взяли два золота, столько же серебра и пару бронзовых медалей.