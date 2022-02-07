Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 11:06
11:05
Происшествия
Второклассник в Дагестане спас провалившуюся под лед девочку
11:01
Происшествия
Анонимы «заминировали» все районные суды Москвы
11:00
Общество
Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов
11:00
Происшествия
Актрису из Иркутска нашли мертвой на козырьке отдела ФНС в Москве
11:00
Происшествия
Бродячая собака набросилась на ребенка в Екатеринбурге и прокусила ему ногу
11:00
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Как потерять деньги на краудфандинговых платформах?
10:59
Общество
Врач Носуля дал рекомендации по лечению ОРВИ при первых симптомах
10:58
Экономика
Газа в европейских хранилищах может хватить до весны
10:58
Общество
Почти 95% всех случаев заболеваемости COVID-19 в Москве приходятся на «Омикрон»
10:58
Олимпийские игры 2022
Российские хоккеистки крупно проиграли канадкам в скандальном матче на ОИ-2022
Все новости

Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро

Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
pixabay.com  /  loufre

Москва, 7 февраля. Позиции рубля к доллару на старте торгов Московской биржи остались неизменными к доллару, но укрепились к евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии не поменялась и составила 75,83 рубля. Курс европейской валюты при этом опустился на 2 копейки и оказался на отметке 86,91 рубля.

Перед минувшими выходными официальный курс доллара снизился на 59,92 копейки и закрепился на уровне 76,05 рубля за единицу. Евро при этом подорожал на 55,53 копейки и достиг 87,12 рубля, следует из данных Банка России.

Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал несбыточными показатели курса доллара, которые бы соответствовали «индексу бигмака». По его мнению, Россия не нуждается в такой низкой цене американской валюты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
валюта торги мосбиржа
Комментировать