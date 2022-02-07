Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро

Москва, 7 февраля. Позиции рубля к доллару на старте торгов Московской биржи остались неизменными к доллару, но укрепились к евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии не поменялась и составила 75,83 рубля. Курс европейской валюты при этом опустился на 2 копейки и оказался на отметке 86,91 рубля.

Перед минувшими выходными официальный курс доллара снизился на 59,92 копейки и закрепился на уровне 76,05 рубля за единицу. Евро при этом подорожал на 55,53 копейки и достиг 87,12 рубля, следует из данных Банка России.

Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал несбыточными показатели курса доллара, которые бы соответствовали «индексу бигмака». По его мнению, Россия не нуждается в такой низкой цене американской валюты.