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Читателей Daily Mail рассмешила статья о «мировом заговоре» России и Китая

Политика
Читателей Daily Mail рассмешила статья о «мировом заговоре» России и Китая
Федеральное агентство новостей

Лондон, 7 февраля. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали статью журналиста Марка Алмонда, где он назвал Россию и Китай «новым сосредоточением мирового зла».

В материале колумнист указал, что «доказательством» планов по контролю над западным миром и «мировому заговору» стала встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в день открытия Олимпиады. Также Алмонд называл обе страны центром мирового зла и масштабной угрозой.

Британцев такая позиция рассмешила, а некоторых разозлила. Читатели издания уличили журналиста в обмане.

«Как вы можете так лгать? Запад — источник мирового зла», — написали комментаторы.

Читателей Daily Mail рассмешила статья о «мировом заговоре» России и Китая
wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

«В наше время сложно найти хорошую журналистику. Эта статья — прекрасный пример бульварной прессы, полной выдуманных им предрассудков и чувства собственного превосходства», — указал еще один читатель.

Британцы призвали Великобританию и США учиться у Китая, а не пытаться скрыть за обвинениями собственные провалы.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Как рассказал глава протокола президента России Владислав Китаев, об этом попросила китайская сторона, пишет НСН.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений. По его словам, в непростой международной обстановке Москва и Пекин играют стабилизирующую роль.

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