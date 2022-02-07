Рубль может укрепиться до 71 единицы за доллар к лету

Москва, 7 февраля. Ожидающие национальную валюту перспективы к весне и лету перечислил в комментарии «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. Об этом пишет РИА Новости.

Снижение градуса напряженности во внешнеполитической обстановке способно положительно повлиять на отечественную валюту, полагает собеседник издания.

Согласно прогнозу эксперта, доллар может потерять позиции вплоть до 71-72 рублей ближе к лету, когда актуальные геополитические риски немного спадут. С точки зрения Петроневича, рубль будет дополнительно поддержан выручкой с экспорта, а интервенции Центробанка для оказания помощи не понадобятся.

«С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75-76 рублей к доллару», — озвучивает свое мнение аналитик.

Отмечается, что пока что рубль вряд ли сможет заметно усилиться, так как Соединенные Штаты прорабатывают вопросы о введении дополнительных санкций в отношении России, а также занимаются переброской контингента НАТО.